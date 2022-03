Rafael, transportista de Sevilla: Mientras no nos den una solución seguiremos con los paros

Rafael tiene una empresa de transportes de material de construcción. Lleva ya diez días con los camiones parados pero asegura que “mientras no nos den otra solución seguiremos así, no tenemos otra cosa que hacer, no podemos trabajar, así que no nos queda otra”.

Desde el primer momento ha tenido claro que tenía que mandar a los trabajadores a casa. Cada día que pasa y se alarga el conflicto le cuesta el dinero. Si se hacen cálculos, en una empresa como puede ser la suya con 6 camiones, estos paros le pueden costar “semanalmente 9.000 euros por los costos que lleva de seguridad social, sueldo del trabajador y las pérdidas por no poder trabajar”. Lo que ocurre es que creen que es “peor trabajar a 1,80 el gasóil que dejar los camiones parados”.

Tal y como explica Rafael, las cuentas no salen de ninguna manera, porque “tu no puedes echar gasóil a 1,80 y gastar 400 euros de combustible en un camión al día”, no es viable.

Lo que cualquiera pensaría es que para hacer frente a esa subida los transportistas pueden incrementar sus precios. Pero Rafael es contundente. No podemos hacer eso, “arruinamos a otro sector” porque al final “esto es una cadena, el de la construcción va a tener que parar porque no va a poder asumir nuestros costos”.

En los últimos días los transportistas han recibido el apoyo de las patronales que se suman a los paros y una jornada más y ya van diez, organizan acciones con las que hacer visibles sus reclamaciones. Este miércoles han organizado concentraciones y visitas de piquetes informativos en puntos estratégicos como el Puerto de Sevilla o un gran supermercado en Sevilla Este.

El jueves anuncian que volverán a sacar los camiones a la calle para celebrar una caravana lenta por diversos puntos de la provincia de Sevilla. Insisten en que llegarán hasta el final , aunque tengan que hacer que se detenga el país. Creen que es “la única forma de hacer reaccionar a los políticos que son los únicos que pueden aportar soluciones”.

PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO

Los paros de los camioneros siguen provocando problemas en diversos sectores. El último en lanzar la voz de alarma ha sido el sector de la construcción. La semana que viene podrían producirse los primeros paros en las obras por falta de materiales que impiden seguir con los trabajos con normalidad.

Así lo ha manifestado ya la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción. Alertan de problemas de desabastecimiento, provocados por cuestiones como la guerra en Ucrania o el paro de transportistas.

Tammbién la Asociación Empresarial de Alimentos de Andalucia Landaluz asegura ya que las pérdidas por no poder mover sus productos son cuantiosas y que se calculan en más de 600 millones de euros en la cadena alimentaria. A ello se une que sufren un sobrecoste para intentar distrubuir alimentos de unos 130 millones de euros.





Por su parte los Mayoristas de Mercasevilla confirmaban a comienzos de semana que entra menos género en las instalaciones y que lo que más escasea son verduras frescas.









Por su parte los Mayoristas de Mercasevilla confirmaban a comienzos de semana que entra menos género en las instalaciones y que lo que más escasea son verduras frescas. En cuanto a las frutas y hortalizas hay menos variedad y empiezan a subir los precios. Según los empresarios del Merca de momento hay género para tres o cuatro días pero estiman que no podrán resistir mucho tiempo más con esta situación.

Unos paros que llegan además en un momento complicado para Sevilla donde el sector hostelero se prepara para la celebración de las Fiestas de Primavera. El presidente de estos profesionales Antonio Luque confirmaba que empieza a ser complicado hacer acopio de cerveza y llenar las despensas con otros productos necesarios para hacer frente a los numerosos visitantes que se esperan tras dos años en blanco por la pandemia.