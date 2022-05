De que sirve llevar mascarilla en un lugar cerrado, si nadie más la lleva

Hemos pasado de un extremo al otro, del temor por no soltar la mascarilla en ningún sitio a la osadía de no llevarla ya nunca aun sabiendo que el virus sigue aqui. La realidad es que han dejado de ser obligatorias salvo en lugares muy concretos, pero lo malo es que nos hemos olvidado de que siguen siendo recomendadas por los que saben de la pandemia.

Así las cosas, es cada día mas habitual encontrar un local cerrado en el que casi nadie o sencillamente nadie lleva la mascarilla, y ocurre con frecuencia que si alguien la lleva puesta en un sitio así acaba quitandosela por “corte”. Y sucede en los lugares de trabajo, en los bares y restaurantes, en los hoteles, en el transporte y hasta en las iglesias a las que por otra parte acuden muchas personas mayores que son de mayor riesgo.

A pesar de que somos conscientes de que el número de contagios se ha disparado de nuevo y tiene cada día mayor impacto en los hospitales, lo cierto es que la prudencia se va relajando, se imponen las situaciones de lo que fue nuestra vida antes del coronavirus y la pandemia se empieza a ver como de soslayo.

Hemos vuelto a los saludos con dos besos y a los contactos estrechos y estamos olvidando que la “nueva normalidad” también esta integrada por un virus no que no va a desaparecer y que no deja de mutar.

El número de contagios es, ademas, mucho mas alto que el que ofrecen las autoridades sanitarias entre otras cosas porque muchas personas ya no declaran haberse contagiado y por tanto no se contabilizan.

Ciertamente ahora, con las vacunas que ya tenemos todos, en la mayoría de casos la enfermedad cursa como una simple gripe, sin embargo también hay muchas personas que presentan riesgo de complicaciones y hacen bien en no correr riesgos y mantener la mascarilla como elemento defensivo frente al contagio.

Y para todos aquellos que se preguntan si sirve de algo llevar la mascarilla en un lugar cerrado cuando nadie mas la lleva, la respuesta es que si.

Desde luego ya sabemos por la experiencia acumulada en seis olas de la pandemia que las mascarillas funcionan mejor cuando todos la llevamos. La explicación es tan sencilla como que si lleva mascarilla una persona infectada deja en ella la mayor parte de las partículas infecciosas que exhala. Habrá por tanto muchas menos en el aire del local y esas serán retenidas por las mascarillas del resto de personas que se encuentren alli si las llevaran.

La situación ideal es que todo el mundo lleve mascarilla, pero para tranquilidad general hay que subrayar que hay muchas evidencias de que las mascarillas protegen al usuario, incluso cuando otras personas a su alrededor no la llevan puesta, pero el porcentaje de protección dependerá de la calidad de la mascarilla y de lo bien ajustada que la llevemos. Considerando asimismo que el riesgo de contagio depende también de otras variables como el tiempo que estemos expuestos a una persona infectada y lo bien ventilado que esté el lugar.

Lo recomendable es usar mascarillas de la más alta calidad posible cuando nadie a nuestro alrededor las esté usando y eso significa utilizar una FFP2 o una FFP3 homologadas.

Menos de eso también es mejor que nada, y tanto la mascarilla quirúrgica como la de tela proporcionan cierta protección.

