¿Qué hacer si pierdes o te roban las llaves del coche?

Sevilla 31 de marzo. Iniciamos las vacaciones de Semana santa y perder unas llaves o que te las roben puede estropear unos felices días. ¿Qué ocurre cuando buscamos la llaves por todas partes y no la encontramos?. Lo primero que se nos pasa por la cabeza es que nos la han robado, que en cualquier caso puede ser cierto.

Álvaro Barrera Gerente deCar Key System Sevilla nos da unos consejos tanto si las pierdes como si te la roban.

Siempre aconsejamos a nuestros cliente tener unacopia de las llaves del coche en casa. Siempre insistimos en la importancia de tener un duplicado en casa, y dentro de ésta, en un lugar seguro. Así siempre tendremos un plan B.

Si realizas un viaje largo, llevar una copia. Lo ideal es llevar dos llaves pero que la otra llave la tenga otra persona que nos acompañe, y por supuesto que sea de confianza.

Ponte en contacto con la policía. En el momento que sepamos a ciencia cierta que nos han robado las llaves, debemos acudir a la comisaría más cercana para interponer la denuncia.

Contactar con la agencia aseguradora. Este paso también es muy importante y habría que ponerlo en marcha justo después del anterior, es decir, una vez puesta la denuncia, llamamos a la agencia aseguradora. Las aseguradoras podrán ayudarnos de diferente manera, pero siempre va a depender de la modalidad de seguro que tengamos contratada.

¿Y si descartamos el robo y lo que realmente ha sucedido es que la hemos perdido?. La pérdida de llaves es algo muy habitual entre todos los ciudadanos que usamos un vehículo, sobre todo si el uso es diario, tenemos un mal día o simplemente, un despiste. Otra de las causas considerada como pérdida es dejarte las llaves dentro del propio coche. Lo primero que se nos pasa por la cabeza es recurrir al duplicado que tengas en casa y si te encuentras lejos de ella, recurrir a quien pueda llevártelas al sitio donde te encuentres con el coche inmovilizado.

Álvaro Barrera, gerente deCar Key System “Otra opción en el caso de no funcionar la anterior es acudir a nuestros establecimientos, nos encargaremos de recuperarla. Te ofrecemos una solución sencilla y rápida. No es necesario que acudas a hablar con la marca de tu coche y solicites otro juego de llaves. Evidentemente, nuestra recomendación es que cuentes desde el inicio con un juego adicional de llaves previo, pero si no es así nosotros le ayudamos, llámanos y le daremos un presupuesto sin compromiso. Hay que tener en cuenta que lo normal es que la aseguradora cubra el desplazamiento en grúa del coche hasta un taller, pero puede no cubrir la sustitución de las llaves del coche perdidas”

En Car Key System utilizan la última tecnología electrónica que existe en la actualidad, así como la maquinaria más avanzada de duplicado de llaves de coche. Con ellas y su gran equipo de profesionales son considerados un Centro de Referencia especializado en Cerrajería y Electrónica de la Automoción.

“Tenemos nuestros métodos para recuperar tus llaves, aunque no tengas ningún duplicado” nos comenta, Álvaro Barrera desde CKS. “Nuestros técnicos están altamente cualificados para poder garantizar la solución ante cualquier problema relacionado con la llave o mando a distancia de su vehículo”.

Desde Car Key Systemrealizan copia de llaves del 95% de los modelos de vehículos, incluso también llaves Mercedes, llaves BMW, llaves Toyota y llaves de Saab. Sabiendo la marca, modelo y año de matriculación “Le daremos un precio económico para solucionar su problema con la llave de coche y en un tiempo record”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sus precios en pérdidas de llaves totales de media pueden llegar a ser inferiores al 40% del precio respecto al ofrecido por el concesionario oficial. Y en tan solo unas 2-4 horas aproximadamente por norma general tendrás el vehículo listo para ser entregado y realizan la apertura del vehículo sin causar ningún tipo de daño. En el caso que dispongas de una llave que arranque el vehículo el tiempo medio en la mayoría de los casos de la copia de llave de los coches es de unos 45 minutos / 1 hora aproximadamente.

Para más información:

https://cerrajerosbarrera.es/llaves-de-coche/que-hacer-si-te-roban-las-llaves-del-coche/

https://cerrajerosbarrera.es/cerraduras/como-actuar-en-caso-de-la-perdida-de-las-llaves/