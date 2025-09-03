Puerto Gelves en el punto de mira: la Guardia Civil desvela el auge del narco en el Guadalquivir

La Guardia Civil ha interceptado en Puerto Gelves, Sevilla, una narcolancha, dentro de una operación que continúa abierta. Según ha informado el propio Instituto Armado, por ahora no se han facilitado datos sobre los ocupantes ni la carga, aunque sí se ha confirmado la llegada de la embarcación hasta el puerto sevillano.

El guadalquivir, convertido en "autopista" del narcotráfico

La aparición de esta embarcación en Puerto Gelves no es un hecho aislado. El río Guadalquivir se ha convertido en una de las rutas preferidas por los clanes para introducir droga hacia el interior de Andalucía.

En junio, la Guardia Civil desplegó una macrooperación que concluyó con la detención de 17 personas y el decomiso de armas, dinero y material de comunicación en distintos puntos de Sevilla y Málaga. Según datos recientes, a lo largo del río se han incautado casi 19 toneladas de cocaína en los últimos meses, lo que ha disparado la alerta de las autoridades, que incluso han reclamado declarar el Guadalquivir como “zona de especial significación” en la lucha contra el crimen organizado.

Las pesquisas sobre lo ocurrido en Puerto Gelves siguen en marcha y no se descartan nuevas detenciones o incautaciones en las próximas horas.