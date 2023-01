PSOE y Ciudadanos pactan el presupuesto de 2023

El Alcalde de Sevilla conseguirá finalmente aprobar las cuntas de la ciudad en este mes de enero tal como deseaba y tal como dijo en reiteradas ocasiones. Antonio Muñoz ha sabido aprovechar el cambio en la portavocía del grupo municipal de Ciudadanos para acordar el presupuesto municipal de este año ya comenzado.

"Sevilla tendrá presupuestos en 2023". Con estas palabras, el alcalde de la ciudad ha anunciado el acuerdo cerrado este mismo lunes con el nuevo portavoz de Cs en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Aumesquet. Al término de la reunión entre Muñoz y Aumesquet, ambos han firmado el documento acordado --seis páginas con 40 medidas--, la "mejor noticia con la que puede empezar el año Sevilla", ha subrayado el primer edil. Muñoz saca así adelante su primer presupuesto --que se aprobará en un Pleno en este mismo mes de enero-- y se garantiza la "normalidad económica" --y política-- de la ciudad en un año electoral, ya que el próximo mes de mayo hay municipales.





Sobre la incidencia de los comicios en la negociación y en el resultado de ésta, el alcalde ha subrayado que "tanto Cs como el PSOE, estamos dando un ejemplo a toda España. Por encima de las diferencias y el ruido político, estamos anteponiendo los intereses de Sevilla". En relación a la repercusión que este acuerdo puede tener de cara a posibles pactos postelectorales, especialmente con los grupos a la izquierda del PSOE, Muñoz ha señalado que "es muy pronto para hablar" de ello. En la misma línea se ha manifestado Aumesquet, para el que aun "no siendo estos los presupuestos de CS, por utilidad y por estar en el ADN de Cs" se ha suscrito el acuerdo con los socialistas "incluso en un año electoral, sin politiqueos".





Tanto Muñoz como el portavoz de Cs han coincidido en el principal argumento de defensa del acuerdo suscrito. "2023 no va a ser un año perdido, que habría sido el escenario de no tener presupuestos en tiempo y forma", ha dicho el primer edil, para el que una vez "despejada esta incertidumbre" ya no hay "ningún riesgo" ni "espada de Damocles" sobre las inversiones previstas (120 millones de euros), los convenios nominativos con asociones culturales, religiosas, deportivas y sociales y los proyectos con fondos europeos, que se podrán acometer. El presupuesto no solo garantiza el "funcionamiento ordinario económico" del Ayuntamiento, ha abundado el alcalde, sino que "contribuirá a la recuperación económica". "Es la mejor manera de contribuir desde el Ayuntamiento a esa recuperación", ha apostillado.





Por su parte, Cs --que acaba de cerrar una crisis interna dentro del grupo municipal tras la marcha del anterior portavoz, Álvaro Pimentel, y del concejal Lorenzo López Aparicio; y que afronta las próximas elecciones municipales, con Aumesquet con candidato a la Alcaldía, con encuestas que no les auguran representación municipal-- ha defendido el acuerdo "incluso en año electoral", porque "sería un gravísimo error" que la ciudad no contara con presupuestos. "Sevilla está de moda y hay que aprovechar este input", ha señalado el portavoz de la formación liberal.





El presupuesto supone un incremento de un 8% con respecto al de 2022, lo que eleva la cifra final hasta los 1.158 millones en concepto de ingresos y gastos, 86 más que el año anterior. Se prevén inversiones por 111 millones, casi 80 millones más respecto al que está vigente si se tienen en cuenta "las anualidades que se arrastran en este capítulo desde 2022".





Aumesquet ha desgranado algunas de las medidas "estrellas" que se han firmado con el equipo de gobierno, enfatizando que el acuerdo ha sido un "ejercicio de generosidad" que hace "más útil el presupuesto". Entre las medidas fiscales, Cs ha querido "echar el resto" con las bonificaciones más que con bajadas de impuestos. En este sentido, ha amarrado una bonificación del 50% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) durante los tres primeros años de implantación de nuevas empresas cuya actividad se enmarque en sectores "estratégicos" para la ciudad. Igualmente, habrá bonificación del 50% de las tasas por ocupación en los mercados de abastos en 2023 y en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para negocios de hasta 100 metros.

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, considera que Antonio Muñoz, "hipoteca" el futuro de la ciudad "al no querer negociar" el presupuesto con el PP y pactar con un grupo político "que no estará a partir de mayo en el Ayuntamiento y que, por tanto, no va a exigir responsabilidades".

Así, en una nota de prensa, Sanz ha explicado que es una "decepción" que el alcalde "no haya aceptado los seis acuerdos ofrecidos el pasado 13 de diciembre para que Sevilla funcione y no haya querido negociar el presupuesto con el PP, con quién solo ha mantenido una simple reunión de trámite.

Por su parte la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) ha calificado este lunes de "muy importante" el acuerdo entre el PSOE y Cs en el Ayuntamiento para que Sevilla tenga presupuestos este año, ya que, con ello, ha enfatizado la CES, "no solo se garantiza que se comience a ejecutar cuanto antes, sino que se evita que se puedan perder nuevas inversiones e importantes fondos europeos que reviertan en beneficio de la ciudad y que generará un importante progreso económico y social".

