Herrera desvela el motivo por el que el Gobierno ha cesado a Pérez de los Cobos: "Era incómodo"

En su monólogo de las seis de la mañana, Carlos Herrera ha comentado la noticia conocida este lunes por la que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cesó al coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid.

La destitución del coronel viene derivada de la investigación que la jueza Carmen Rodríguez-Medel está conduciendo sobre la responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez en autorizar actos multitudinarios, entre ellos la marcha del 8M, en los inicios de la pandemia del coronavirus.

"La Justicia empieza a investigar y se pregunta: ¿prevaricaron el delegado del Gobierno de Madrid y Fernando Simón, a sabiendas de los informes que manejaban, permitiendo las manifestaciones del 8M y otros actos también para precisamente encubrir que estaban permitiendo ese?", ha explicado Herrera. "Eso pone nervioso a cualquier gobierno y a este más", ha señalado el comunicador de COPE.

Fue entonces, sigue narrando Herrera, cuando Diego Pérez de los Cobos fue requerido para que informara sobre lo que la juez Rodríguez-Medel estaba investigando. "La juez Carmen Medel le dice a la unidad de la Policía Judicial que investigue este asunto del 8M, qué conocimientos tenían el delegado del Gobierno en Madrid, Fernando Simón y toda esta patulea". Además, señala Herrera, la jueza dejó claro que quería que el equipo trabajase con ella y nada más que con ella.

Cuando el equipo del Instituto Armado entrega su informe, la jueza declara investigado, lo que anteriormente era imputado, al delegado del Gobierno en Madrid. La respuesta del Ministerio del Interior, a través de la directora de la Guardia Civil, es preguntar a Pérez de los Cobos si el cuerpo ha entregado ese informe. El coronel contesta que no lo sabe y no lo puede saber. La directora de la Benemérita decide entonces, por indicación de Marlaska, el cese del jefe de la Comandancia por no informar al Gobierno

"Diego Pérez de los Cobos no podía informar", explica Herrera, "porque puede que incluso no conociera detalles de la investigación, y también porque no debe: ese informe es para una juez, no para el ministro del Interior, que desde luego, siendo juez, parece mentira que no lo sepa". "Diego Pérez de los Cobos era incómodo para este Gobierno, desde luego para los independentistas catalanas ni les digo, que querían su cabeza", ha dicho Herrera, que no ha dudado en calificar el asunto de "escándalo político".

Asociaciones de G. Civil piden que se aclare el cese de Pérez de los Cobos

La principales asociaciones de guardia civiles piden que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explique los motivos de la destitución del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, ya que se trata de una decisión inusual que no ha sido argumentada.

Marlaska ha destituido a Pérez de los Cobos por "pérdida de confianza", según han confirmado a Efe fuentes del Ministerio este lunes, pero no han desvelado los motivos de esa pérdida de confianza.

Fuentes próximas al instituto armado han indicado a Efe que el cese puede estar motivado por un informe que la Guardia Civil ha remitido al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que investiga al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por autorizar las manifestaciones del 8M del Día de la Mujer, cuando ya había brotes de coronavirus.

Poco después de que se conociera la destitución del jefe de la comandancia madrileña se ha sabido que este juzgado ha citado como investigado a Franco y a otros responsables de la Delegación del Gobierno madrileña.