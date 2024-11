Nya de la Rubia. “Soy muy decidida, hay que ir con seguridad por la vida”

Nya de La Rubia es una de esas mujeres que cuando entras en una habitación no te deja indiferente.

Su larga y rizada melena negra, sus ojos penetrantes y su mezcla de estilo entre Boho y hippie hace que te traslades a cualquier playa del sur, sin embargo hoy ha venido muy de street style, con su traje de chaqueta gris de rayas y su jersey negro, 'elegante', como ella dice. Hoy ha venido a hablarnos de su nuevo trabajo musical 'Contigo', un tema que te traslada y sobretodo si ves su videoclip, a cualquier playa de Cádiz y rememorar esos días de verano bañados por el mar.

'Contigo' según nos dijo la artista, significa una nueva etapa en su carrera, otro estilo musical.

“Soy una artista que siempre he ido fusionando, metiendome en unos estilos y otros y me apetecía llevarme las cosas al sur y esa parte de mabo latina, me gusta mezclas los estilos”

Le gusta tanto mezclar y cambiar que nos ha contado que está grabando paralelamente un EP con un productor mexicano y su estilo irá en esta ocasión por lo melódico, baladas y boleros mexicanos.

Nya confesó cuando hablamos del videoclip de 'Contigo' que el mismo era "muy ella", que le apetecía ofrecer mucha música y naturaleza a la vez, el video está grabado en un chiringuito de la playa de 'Las tres piedras' en Chipiona, lugar que frecuenta mucho.

Con la artista hablamos de su faceta como actriz y recordamos los dos años que estuvo en México donde hizo dos series, una de ellas, 'Juegos interrumpidos' habla sobre la trata de menores, además de México, Nya ha trabajado en nuestro pais para Disney Plus con la serie 'Juliana Pastrana' y un cortometrajedonde hace de Cubana, todo ello además de su faceta como presentadora de un programa de la televisión autonómica.

Cuando le preguntamos con qué de las tres facetas se encontraba más cómoda, la cantante apostilló que con las tres, aún así le apretamos un poco y acabó diciendo “Si tuviera que elegir, depende del dinero y del proyecto que me den, de todas formas me costaría mucho tener que elegir”.

Nos despedimos de ella mientras nos movemos al ritmo de 'Contigo', un tema muy “ella” con el que vamos a disfrutar mucho.