De nuevo se pide el cierre de Cantillana y se suma Herrera

Sevilla sigue siendo la provincia donde se mantiene mas alto el numero de contagios de toda Andalucía, que a su vez está a la cabeza del país en tasa de incidencia de Covid. Lo evidencian los datos referidos a este mismo miércoles que revelan que en nuestra provincia afortunadamente no se ha registrado ningún fallecimiento en las últimas 24 horas pero se han registrado 20 hospitalizaciones y 301 nuevos casos positivos, una cifra inferior a la de jornadas anteriores pero que sigue siendo la más alta de la comunidad.

Según la Consejería de Salud y Familias La incidencia acumulada a 14 días en la provincia mantiene lentamente la tendencia a la baja y se sitúa en 210,6 casos por 100.000 habitantes, si bien este es un índice que ha sufrido no pocos vaivenes en los últimos días.

En la provincia el distrito sanitario Norte sigue siendo la zona con una incidencia más alta con 377,2 casos por cien mil habitantes, mientras que la capital, el Aljarafe y el distrito Sur se mantienen en el nivel de alerta 2 con tasas de incidencia por debajo de los 200 puntos ( 150,9 en Sevilla ciudad)





SITUACION DE LOS MUNICIPIOS





Nueve localidadessuperan la tasa de los 500 casos por cien mil habitantes y en la otra cara de la moneda figuran 14 municipios que tienen tasa cero de incidencia acumulada: Castilleja del Campo, Algámitas, El Saucejo, Villanueva de San Juan, El Castillo de las Guardas, El Garrobo, Guadalcanal, El Madroño, Las Navas de la Concepción, El Real de la Jara, El Ronquillo, San Nicolás del Puerto, Coripe y Los Molares.

Las localidades de Herrera Y Cantillana superan este 16 de junio la tasa de 1.000 casos de coronavirus Covid-19 por cada 100.000 habitantes en 14 días fijada por la Junta como criterio para decretar cierre perimetral con aval judicial y son las únicas localidades andaluzas de más de 5.000 habitantes que rebasan esa cifra.

Por ello, la Junta de Andalucía ha decidido restringir la libertad de movimiento y cierre de actividad no esencial en ambas localidades, y a través de su Gabinete Jurídico, ha solicitado la ratificación judicial de la medida , estableciendo que tales restricciones no entrarán en vigor hasta que no emita ratificación el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Cantillana ( con 1.052,5 casos por cien mil habitantes) mantiene esa elevada tasa por tercera semana consecutiva y aunque la autoridad judicial permitió que se cerraran las actividades no esenciales , la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla decidió el pasado viernes mantener el municipio en el nivel de alerta sanitaria 4 pero sin cierre perimetral ni cese de actividad al bajar justamente en dicha jornada la tasa de mil casos Covid que ahora ha vuelto a superar. Y en el caso de Herrera la tasa es de 1.005,6 .

