Miguel Carcaño, asesino de Marta del Castillo es trasladado a una nueva prisión: una cárcel conocida como “el palacio”

Miguel Carcaño, el asesino confeso de Marta del Castillo, se encuentra ya en el módulo de ingresos de la prisión de Málaga II en Archidona, a la que ha sido trasladado tras la denuncia, por parte del programa Código Diez, del periodista Nacho Abad, colaborador de COPE.

Carcaño, ha estado mas de un año disfrutando de privilegios como una tablet, acceso a wifi, un teléfono móvil y gran cantidad de tabaco.

Los padres de Marta habían mostrado su malestar y solicitado que fuera trasladado, algo que ya ha sucedido como confirmaba en COPE Sevilla el presidente del sindicato de prisiones Tu Abandono Me Mata, Manuel Galisteo que ademas es funcionario en la cárcel de Archidona.

Los propios padres de la joven asesinada han participado en el programa de televisión donde se han denunciado los privilegios de Carcaño en su anterior centro penitenciario.

Carcaño, al que aún le quedan por cumplir casi cinco de los algo más de 21 años a los que fue condenado por el asesinato de Marta del Castillo, tendrá a partir de ahora en la cárcel de Archidona más complicado poder acceder a esos privilegios, según el representante sindical quien asegura que Archidona es una cárcel de máxima seguridad con rigurosos controles.

En cualquier caso sí va a disfrutar de unas modernas instalaciones porque la prisión de Archidona cuenta con piscina cubierta, gimnasio y unas excelentes instalaciones deportivas.

UNAS INSTALACIONES DE LUJO PARA CARCAÑO

La prisión donde va a seguir cumpliendo condena Miguel Carcaño, conocida como Centro Penitenciario Málaga II, está situada en Archidona. Fue inaugurada en 2018, siendo apodada la "cárcel de lujo" por sus instalaciones como piscina climatizada, canchas deportivas y servicio médico.

Las instalaciones generaron controversia por su lujo y fueron comparadas con un hotel. Su nombre es Centro Penitenciario Málaga II y se ubica en el término municipal de Archidona, provincia de Málaga.

Cuenta con 1.008 celdas distribuidas en 12 módulos residenciales, más otro de régimen cerrado, uno de ingresos, salidas y tránsitos, otro de enfermería y un edificio sociocultural y deportivo.

un asesinato que conmocionó a sevilla

Caso Marta del Castillo es el nombre con el que se conoce a los sucesos referentes a la desaparición y el asesinato en 2009 de la joven Marta del Castillo Casanueva (Sevilla, 19 de junio de 1991-24 de enero de 2009), en Andalucía, España.

El caso despertó el interés de la sociedad sevillana, pero también de toda España, ya que hasta en cuatro ocasiones los acusados afirmaron sucesivamente que el cuerpo se encontraba en distintas zonas, como el río Guadalquivir, un vertedero o la localidad de Camas.

Actualmente, el cuerpo de la joven sigue en paradero desconocido, y el principal acusado, Miguel Carcaño, en cuya chaqueta se encontró sangre de Marta del Castillo, ha dado hasta siete versiones de los hechos.