A Toño y Pilar los mató en A Coruña un conductor a 125 kilómetros por hora: "Todavía seguimos buscando la manera de llevarlo"

Inauguran un monolito en recuerdo de un matrimonio fallecido en un accidente de tráfico en A Coruña

La memoria de José Antonio López y Pilar Castro, el matrimonio coruñés que perdió la vida en un accidente de tráfico en la Avenida de Fisterra hace casi cinco años, ha quedado inmortalizada. El Ayuntamiento de A Coruña ha instalado un monolito con sus nombres en la nueva rotonda que sustituye al punto negro donde ocurrió el siniestro, en el cruce con la avenida de Fisterra con calle Gutemberg.

Andy Perez Acto de homenaje a Toño y Pilar en A Coruña

Al acto de descubrimiento han acudido familiares y allegados, junto a la alcaldesa, Inés Rey, y la concejala de Seguridad Cidadá, Montse Paz. Alberto, el hijo del matrimonio, ha tomado la palabra para confesar que es "un día triste, porque ya hacen casi 5 años que se han ido mis padres en ese trágico accidente". "Todavía seguimos buscando la manera de llevarlo, de vivir y buscando una guía que no ha llegado", ha expresado.

La familia afronta un camino que, según Alberto, "es muy difícil ante dos personas tan excepcionales como eran mis padres". Pese al dolor, ha querido dar un nuevo sentido al lugar de la tragedia.

Un 'lugar de fuerza' para la memoria

Alberto ha manifestado su deseo de que el monumento se convierta en "un lugar de reunión, una especie de fuerza que nos anima a todos". Su objetivo es que sirva para "recordar a mis padres como dos personas increíbles, que el tiempo y la tragedia ha querido que se marcharan".

Un punto negro transformado

El accidente que costó la vida a Toño y Pilar ocurrió en la Nochebuena del año 2020, cuando un coche que circulaba a 125 kilómetros por hora los arrolló. El lugar era un conflictivo cruce en la Avenida de Fisterra, una de las principales vías de acceso y salida de la ciudad y ruta habitual de cargas pesadas hacia los polígonos industriales.

Noela Bao Avenida de Fisterra, Polígono de Agrela, A Coruña

Para suprimir este punto negro, el Concello ha actuado en los dos últimos años creando dos nuevas rotondas. La primera se habilitó en el cruce con la calle Gambrinus y la segunda, donde se ha instalado el monolito, en la intersección con la calle Gutemberg, mejorando así la circulación y la seguridad para calmar el tráfico.

Compromiso por la seguridad

En el acto, donde también ha estado presente la delegada de la asociación STOP Accidentes, Jeanne Picard, se ha guardado un minuto de silencio. La alcaldesa, Inés Rey, ha afirmado que "no habrá homenaje que repare la pérdida de José Antonio y Pilar. Ojalá esto nunca hubiese pasado, y ojalá esto jamás se repita".

Rey ha subrayado la importancia de "que la sociedad avance poniendo a las personas en el centro de todo". Para ello, ha apelado a un "compromiso de todas y de todos, tanto de las administraciones públicas a la hora de transformar los espacios públicos como de la ciudadanía en su conjunto, para concienciarnos de que las medidas de seguridad viaria y el sentido común al volante salvan muchas vidas".