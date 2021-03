16 médicos sevillanos han sido agredidos en plena pandemia

En el último año han sido múltiples los reconocimientos a los sanitarios por estar en primera fila en la lucha contra el Coronavirus. Durante buena parte del confinamiento fueron protagonistas de los aplausos a las ocho de la tarde, pero parece que no todo el mundo es realmente consciente del importe papel que juegan los sanitarios. Lo demuestra el estudio que hoy, Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario, ha dado a conocer el Colegio de Médicos de Sevilla. En plena pandemia se han registrado hasta 16 agresiones a médicos, en su mayoría a profesionales de Atención Primaria. Queda mucho por hacer, de ahí que se haya apostado por la puesta en marcha de la campaña “ STOP AGRESIONES, CUIDEMOS A QUIENES CUIDAN DE TÍ”

Según los datos ofrecidos por el Colegio de Médicos de Sevilla en el último año han sido 16 los casos de agresiones a médicos denunciados en su sede. Como viene sucediendo en años anteriores estas conductas violentas se producen con más frecuencia en Atención Primaria (75% de los casos) frente a las hospitalarias (15%), entre otras (10%). Son más habituales los insultos y agresiones físicas hacia los médicos; y las amenazas y coacciones hacia las mujeres médicas. Los principales motivos de la agresión son las discrepancias con la atención médica (no recetar la medicación o no dar la baja solicitada), seguido por el tiempo de espera en ser atendido. El Presidente del Colegio, el Dr. Alfonso Carmona Martínez,ha recordado que “el actual Código Penal (incluida su reforma) no ayuda a reprimir ni a prevenir las agresiones. Es imprescindible el desarrollo de una Ley Autonómica que designe al médico como autoridad en Andalucía, como sí han hecho otras comunidades autónomas. Por ello, el RICOMS ha presentado, a través de los portavoces parlamentarios una proposición de Ley para que el médico sea reconocido como tal. Además, todos los médicos han de saber que cualquier agresión debe notificarse en su colegio”. Cabe destacar que, recientemente, el RICOMS ha recibido del Interlocutor Policial Sanitario de la Guardia Civil, un manual sobre recomendaciones y técnicas para prevención de agresiones al personal sanitario que difundirá entre todos sus colegiados.