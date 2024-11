Medalla de Oro en Bellas Artes: "Los artesanos suelen estar en epígrafes que no les corresponden, yo para hacienda soy zurcidor de medias"

Un gremio con gran tradición en nuestra provincia y, en general, en toda Andalucía recibía este miércoles la mejor de las noticias en forma de medalla de oro. El ministerio de Cultura entregaba esta distinción al mérito en las BellasArtes a la Asociación gremial de Arte Sacro de Sevilla, que por primera vez recibe un reconocimiento de este calibre. El presidente de esta asociación gremial sevillana, Francisco Carrera Iglesias, alias Paquili, artesano bordador y digno portavoz de todo un oficio con siglos de historia, recibía esta distinción que le entregó el Rey Felipe VI.

En Hererra en Cope Sevilla 'Paquili' ha destacado el gran esfuerzo que han realizado en este sector artesano para convencer a las administraciones de que cuiden y defiendan a este gremio. "Hemos estado haciendo docencia, explicando a las administraciones lo que significa el arte sacro en Sevilla, Andalucía y España, porque en Andalucía es potencia mundial y Sevilla es su capital y aquí se ha mantenido a lo largo de los siglos". Este artesano asegura que como forma parte de nuestra vida e historia y son disciplinas que conocemos desde siempre, no se la da la importancia que tiene. "Hacemos arte con mayúsculas y nunca se nos ha querido cuadrar en ninguna disciplina artística, ya se ha resuelto para cuando comience 2025 que por primera vez los artesanos estemos en el epígrafe que nos corresponde, yo aparezco como zurcidor de medias, y este paso del gobierno es parte de esta dignificación del sector que perseguimos"

Hay una emoción enorme en el gremio, asegura Paquili, "cuando recibimos la medalla le pedimos al Rey que se hiciera una foto con todos los asociados y aceptó encantado, él conoce perfectamente nuestra situación y estuvo con nosotros y eso es importante para aceptar que hacemos algo en lo que somos únicos y tenemos que estar orgullosos de ello".

"Lo que no se conoce no se puede defender y esto nos ha dado visibilidad, tenemos que ser inteligentes y saber aprovechar y solucionar las carencias del sector como es la falta del relevo generacional". El presidente de la asociación de Arte Sacro destaca que la Semana Santa ha eclosionado a nivel patrimonial y que hay una demanda que no pueden cubrir. Defiende que la mayoría de las disciplinas no se aprenden en ninguna escuela, "vamos a luchar para que los talleres recuperan la figura del aprendiz, pero que esté protegido por la administración porque generamos economía y deberíamos tener una protección específica".