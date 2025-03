Manuel Orta: "Las sevillanas alegres están muy bien pero las que levantan al público de sus asientos son las sevillanas de corte social"

Manuel Orta ha querido pasarse por Sevillanísima para hablarnos de su nuevo trabajo por Sevillanas, que con el titulo 'En la próxima pará', el cantante vuelve a sus origenes, a aquellas sevillanas que a finales de la decada de los 80 y principios de los 90 tanto nos hicieron bailar.

Con un aire que nos recuerda a sevillanas icónicas como 'Voy a sacarla a bailar', 'La puerta la tienes abierta' etc... Manuel nos traslada con estas sevillanas para la primavera del 2025 a aquellos tiempos en los que las salas rocieras estaban llenas hasta los topes y los artistas podían vivír bien de las sevillanas.

El artista llega a nuestros estudios con la sensibilidad a flor de piel, unas horas después ingresaba en el Hospital de Valme para una intervención quirúrgica que afortunadamente transcurrió sin problemas, pero las batas blancas a Manuel le pueden, esto es debido a una época dura para el de Los Palacios donde entraba y salía del quirófano en repetidas ocasiones debido a una dolencia.

Cope Sevilla Manuel Orta en Cope Sevilla

Pero hoy era día de risas y de sevillanas y le dimos una vuelta de tuerca al asunto para reconducir a donde queríamos llegar, a las nuevas sevillanas cuya autoría es del cantante.

Manuel espera que estas sevillanas sean cantadas y bailadas por todo el mundo, de hecho el artista se arrancó de manera espontánea haciendo un repertorio de sus éxitos de ayer y más recientes “Es que tú siempre me haces cantar Mariani!” dice entre risas.

Le hemos contado que están teniendo una aceptación increíble y se vuelve a arrancar con ellas, sin embargo apostilla “Las sevillanas alegres están muy bien, pero las que de verdad levantan a un público en un concierto, son las de corte social” .

Cope Sevilla Manuel Orta en Cope Sevilla

Nos cuenta que ha vuelto de nuevo con su discográfica de toda la vida Fods Records donde el amigo Eloy Pérez le trata más como un miembro de la familia que como un artista “He vuelto otra vez a mi casa”, dice y que sigue con el mismo espiritu jovial de siempre “Tengo ganas de cantar, de componer y de firmar contratos...” comenta riéndose.

Como nos conocemos desde hace tantos años no es nada dificil recordar viejas batallas en forma de anécdotas y es tarea complicada despedirnos de él porque va de una en otra, de hecho no tiene fin como con sus espontáneas sevillanas que no paró de cantar, le deseamos finalmente que su paso por quirófano sea una hora corta y le emplazamos a que nos acompañe a una de nuestras galas que tenemos preparadas para esta temporada. “Mariani es que tú me haces contar hasta lo que no debo” me dice entre risas una vez más. Gracias Manuel!