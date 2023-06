Manuel Carrasco arranca su gira en Sevilla ante 140.000 fans

Las previsiones eran optimistas pero quizá no tanto. Lo cierto es que el arranque de gira de Manuel Carrasco ha despertado en Sevilla una pasión y un fervor inusitado como lo demuestran los 140.000 fans que abarrotaran el Estadio de la Cartuja. Incluso hubo bastantes que no han dudado en estar varios días acampados a la puerta no para conseguir una entrada, que ya tenían hace mucho, sino para poder ver de cerca a su ídolo.

Uno de ellos, Armando, ha estado allí desde el lunes con seis amigos y ha señalado a Cope Sevilla que “el concierto realmente comienza en la cola”. Este sevillano se ha recorrido el mundo siguiendo a Manuel carrasco, en marzo fue a su concierto de Nueva York y ya tiene entradas para la mayoría de la gira que ahora comienza y afirma que “estas son mis vacaciones”.





CORAZON Y FLECHA

Manuel Carrasco se ha mostrado "muy feliz y muy emocionado" de comenzar este viernes en Sevilla su gira "Corazón y flecha", en la que combinará sus éxitos con el disco homónimo al completo: "Estoy a las puertas de empezar un nuevo sueño y que esta flecha se clave lo más hondo posible", ha declarado hoy.





El tour, con treinta fechas que concluirán el 21 de octubre en Barcelona, duplicará la apuesta de su anterior gira, encadenando dos recitales en el Estadio Olímpico de la capital hispalense ante unos 140.000 espectadores: "Cuando aparece esa fecha es especial por todo lo que significa", ha comentado en una rueda de prensa.





Escoltado por sus dos discos de oro por los singles "Hay que vivir el momento" y "Coquito" y los discos de platino por el álbum "Corazón y flecha" y el single "Fue", el artista ha confesado su predilección por los recitales en Sevilla, que ya cuelgan el cartel de "no hay entradas" y que fue donde en la pasada gira batió el récord de público ostentado por un solista español al congregar a más de 74.000 seguidores.





"Lo que hemos vivido en estos conciertos son cosas inolvidables y que van a quedar para toda la vida. Hay algo especial, una energía... No sé cómo explicarlo", ha confesado Carrasco, que ha documentado ese concierto en un DVD y doble CD editado por Universal el pasado 26 de mayo.





A pesar de la satisfacción por editar un álbum "bien parido" y la "gratitud" que siente por comprobar que "el público sigue ahí" tras tanto "esfuerzo y dedicación", no ha ocultado sentir algo de presión al intentar "estar a la altura de las canciones" del pasado de cara a la oleada de conciertos.





"Decía: 'Madre mía, ¿esto se forma cuando nosotros hacemos un estadio?'", ha comentado al reconocer que le es "imposible" abstraerse de las expectativas al intentar "llegar al limite siempre y dar lo mejor que puede".





"Me pongo de los nervios, realmente, no es algo que viva con soltura", ha resaltado para concluir que toda la tensión cesa al encenderse las luces del escenario, donde se siente "como en casa".





El despliegue técnico del tour se materializa en un centenar de tráilers y más de 1.000 personas que construirán buena parte del escenario para cada recital y que coordinarán un espectáculo audiovisual sobre el que Carrasco no ha querido desvelar sorpresas.