La Lotería de Navidad deja una lluvia de 25 millones en Granada con el tercer premio

La suerte del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad ha regado la provincia de Granada con 25 millones de euros del tercer premio, que ha recaído en el número 90.693. La administración número 1 de Santa Fe ha sido la principal responsable de esta alegría, vendiendo 50 series del número agraciado tanto en ventanilla como a través de un supermercado del municipio y en la localidad de Alomartes.

Al frente de la administración, ubicada en la calle Isabel la Católica de Santa Fe, se encuentran los hermanos Irene y José Luis Hidalgo Gálvez. Para este negocio, que cuenta con cinco años de vida, es el segundo año consecutivo repartiendo la fortuna en el sorteo navideño, ya que en 2024 vendieron parte del segundo y tercer premio.

Una alegría repartida

José Luis Hidalgo Gálvez ha confesado a Europa Press que estaban "contentos" y "nerviosos" tras conocer la noticia. Según les informaron desde Alomartes, una localidad de unos 2.200 habitantes, los últimos décimos se vendieron a última hora del domingo en una panadería, y parte de ellos fueron distribuidos a unos "señores muy necesitados".

Repartir tanto dinero es el mejor premio para un lotero"

Para Hidalgo Gálvez, el mejor premio para un lotero es "repartir tanto dinero" entre los convecinos de Santa Fe y localidades cercanas, aunque ha apuntado que ni él ni su hermana llevaban ninguno de los décimos premiados.

La suerte salpica a toda la provincia

A esta gran suma se añaden otros 500.000 euros repartidos en otros puntos de la provincia de Granada. La suerte ha llegado a la capital con siete décimos vendidos en la administración de Plaza Nueva, el famoso kiosko El Chalo, y también a Albolote, Calahonda (Motril) e Iznalloz con un décimo en cada localidad.

Detalles del sorteo

La Lotería de Navidad de este 2025 reparte un total de 2.772 millones de euros en premios. El número 90.693, agraciado con el tercer premio, fue cantado a las 11:12 horas en el cuarto alambre de la quinta tabla, repartiendo 500.000 euros por cada serie.

Los premios se pueden empezar a cobrar desde la misma tarde del 22 de diciembre y hasta el 23 de marzo de 2026. Aquellos premios inferiores a 2.000 euros se pueden abonar en los puntos de venta de la red de Loterías en metálico o a través de Bizum. Para los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros, el cobro se realizará en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.