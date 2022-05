La Junta no espera al Gobierno para empezar la Línea 3 del Metro

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a revalidar en el cargo en las próximas autonómicas del 19 de junio, Juanma Moreno, ha anunciado este martes que la Junta va a ejecutar con presupuesto propio el tramo de la línea 3 del Metro entre Pino Montano y la Ronda Histórica. Es el 50% del tramo norte, que une Pino Montano con el Prado de San Sebastián --presupuestado en 1.045 millones de euros--, y tiene un coste de 566 millones. "Sevilla no se puede permitir esperar los tiempos del señor Sánchez, que son tiempos largos y complejos", ha lamentado Moreno.





En el marco de los encuentros informativos que organiza Europa Press Andalucía, Moreno ha reconocido que "nos hemos cansado de que se juegue al gato y el ratón con Sevilla --en alusión a las negociaciones para la firma del convenio de financiación entre Andalucía y el Ministerio de Transportes-- y les anuncio que vamos a ejecutar la línea 3 del Metro, con presupuesto de la Junta, desde Pino Montano hasta la Ronda Histórica".





El presidente de la Junta y candidato a revalidar en el cargo ha señalado que se va a empezar "ya" con la licitación "inminente" del ramal técnico de Pino Montano, a lo que ha sumado también su "compromiso de licitar el próximo año la actualización del proyecto de la línea 2 entre Sevilla Este y la Cartuja" y el inicio de la redacción del proyecto del soterramiento de la autovía Sevilla-Utrera Montequintoy Condequinto, en Dos Hermanas, para, "inmediatamente después", iniciar la obra que acabe con este "cuello de botella".

El presidente de la Junta ha remarcado su "compromiso incuestionable" con que Sevilla tenga una red de Metro "a la altura de la gran capital que es". Ante el "titubeo" del Gobierno de Pedro Sánchez --en referencia a la negociación del convenio de financiación del tramo norte de la línea 3, en el que el Ministerio de Transportes ha prometido un euro estatal por cada euro que ponga el Ejecutivo andaluz-- . La Junta remitió el pasado 11 de abril una propuesta de convenio. El 9 de mayo reclamó vía correo electrónico una respuesta y una reunión, petición que se reiteró el 17 y 25 de mayo, han señalado fuentes de la Consejería de Fomento.





Moreno ha explicado que la Junta asume así el 50% del tramo norte, con un coste de 566 millones de euros. El trazado desde Pino Montano a la Ronda cuenta con siete estaciones con las que se dará servicio a Pino Montano, la Ronda Norte y Macarena, "los barrios más poblados de Sevilla", ha apostillado. El "compromiso" de ejecutar esta parte de la línea 3 se materalizará "ya con la licitación inminente de las obras del ramal técnico", ha apostillado.

TROCEAR EL PROYECTO

Sobre esta cuestión el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha señalado que "no tiene sentido común" que la Junta de Andalucía anuncie la licitación de "una sección más" del tramo norte de la línea 3 del Metro. Ha añadido que "No me cabe en la cabeza una división en la licitación del tramo norte", ha remarcado el primer edil, para el que "lo único que hay que licitar es Pino Montano-Prado de San Sebastián". Muñoz ha recordado que "siempre ha habido consenso" entre la Junta, el Gobierno central y el Ayuntamiento de Seivlla en "dividir" la línea 3 del Metro en solo dos tramos, desde Pino Montano al Prado (tramo norte) y desde el Prado al Hospital de Valme (tramo sur).

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También te puede interesar:

La gala de los Goya regresa a Sevilla en 2023