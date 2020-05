Cuando alguien te diga que todos los políticos son iguales, dile que no y háblale de Julio Anguita

“Tengo una pensión de 1.848 euros, un Seat León y un ordenador. ¿Para qué más?”. Cuando escuchas decir cosas como éstas y te dicen que son palabras de un político, es normal que te asombres pues no estamos acostumbrados en la actual sociedad a esas cosas. Es entonces cuando preguntas por quién las ha dicho, quién ha tomado esa decisión, y es cuando, tras conocer su nombre, realmente te das cuenta de la verdadera dimensión que tiene su figura.

JULIO ANGUITA, UN POLÍTICO QUE YA ES HISTORIA VIVA DE ESPAÑA

Estas palabras las pronunció el cordobés Julio Anguita González, destacado político de nuestro país, maestro de profesión, quien durante años fue coordinador de IU y, considerado por muchos, una de las mentes más lúcidas del comunismo español que en la mañana de hoy sábado ha fallecido en su ciudad natal, Córdoba.

Hoy se apagó definitivamente su voz pero, sin duda alguna, sus pensamientos e ideales seguirán siendo parte importante de la historia política española. Así como también seguirán en el recuerdo las cientos de frases y reflexiones que hizo a lo largo de su vida, que le forjaron una personalidad muy definida y le granjearon el respeto de muchos que, sin compartir sus ideales, lo llegaron a admirar.

Por ejemplo, aquella en la que durante una entrevista aseguró que en política “con la rebeldía podemos cambiar esto, lo que digo es que así no lo vamos a cambiar nunca, hay que saber escuchar a otros, poner por delante la unidad, aunque sea renunciado a cosas”.

El consejo que dejó Julio Anguita a los jóvenes: "España no tiene ningún futuro, sólo lo que dure el turismo". Uno de los pocos políticos honrados que ha habido en España. DEP. pic.twitter.com/Dp4S67QNPt — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) May 16, 2020

Anguita siempre defendió la importancia de leer y conocer, para poder tener una opinión cierta de la realidad y construir así el futuro, de ahí que también llegase a señalar que “este país tiene miedo a pensar. Es capaz de ponerse delante de un toro, pero ve un libro y sale corriendo”.

“Hoy los partidos, sin excepción ninguna, y yo pertenezco, se han convertido en máquinas electorales y no en máquinas creadoras de conciencia y de cultura”, es otra de las demoledoras frases que nos deja este cordobés, quién ha dicho siempre lo que pensaba, aunque molestase a los de su propia formación política, pues consideraba que era la única forma mejorar.

En otro momento, concretamente durante su participación en un mitin de IU durante la campaña electoral de las Municipales de 2015, retirado desde hace años de la política activa, Julio Anguita aseveró que “eso de la unidad de la izquierda no es hablar con los compañeros del PSOE, que no. No podemos estar criticando el bipartidismo y estar dispuestos después a negociar con ellos. No. Los nuestros son otros”.

Los ricos tampoco se libraron de sus dardos. De hecho, en una entrevista en La Sexta, el periodista Jordi Évole le preguntaba a Anguita si se podía ser de izquierdas y rico, a lo que éste contestaba de manera rotunda que “en toda riqueza está la base del robo. Honradamente nadie se hace multimillonario, porque aunque él crea que es honradamente el negocio no lo es”.

EL MOMENTO MÁS AMARGO DE ANGUITA

Aunque si hay una frase recordada, por el momento en el que se produjo, esa es la que pronunció en 2003 cuando su hijo, corresponsal de guerra, murió en Iraq a consecuencia de un misil iraquí.

El ex coordinador de IU, que esa tarde iba a intervenir en Getafe en un acto organizado por Unidad Cívica Republicana, subió al estrado y, dirigiéndose al público visiblemente emocionado dijo: “Malditas sean las guerras y los canallas que las hacen", después de confirmar que “vendré en otra ocasión y seguiré combatiendo por la tercera república”.

Así que ya sabes, cuando alguien te diga que todos los políticos son iguales, dile que no, que no lleva razón y háblale de Julio Anguita.