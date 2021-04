Hosteleros: "arruinados y desmoralizados"

La hostelería no gana para jarros de agua fría ...ni para nada más realmente porque la cuarta ola de la pandemia -probablemente incubada en Semana Santa- y aún siendo menos virulenta que la tercera, nos ha venido encima en plena primavera con una tasa de contagios tal que ha generado nuevas restricciones justo en la semana que teníamos la Feria de Abril en tiempos prevíricos. El año pasado fué la Feria suspendida y este año iba a ser la No Feria que finalmente se ha quedado en la No No feria . Por decir que quedaran los farolillos que ha instalado Juan Espadas.

De manera que a la pena de los sevillanos por la feria que podriamos tener y no tenemos por el virus dichoso y porque las vacunas no llegan, se suma el cierre de la ciudad a las ocho, todavía con sol y siendo media tarde todavía como quien dice .

Quienes más acusarán el cierre serán los hosteleros. El presidente de la Asociación de Hostelería de Sevilla, Antonio Luque, ha llamado la atención sobre la crítica situación que viven y asegura que " se están arruinando" ante la actual coyuntura provocada por el coronavirus y ha instado a la Junta a abordar con el sector las medidas antes de ponerlas en marcha ya que "no puede tomar estas restricciones de un día para otro", teniendo en cuenta que ya contaban con las contrataciones y las compras de alimentos realizadas para estos días en los que había importantes reservas en los locales al ser la semana en la que se hubiera celebrado la Feria de Abril.

???? “El cierre a las 20:00 y la reducción de aforos de forma tan repentina nos parece una falta de respeto al sector. Muchos trabajadores viven de la hostelería, y no entendemos por qué se nos sigue señalando de esta manera tan injusta”. pic.twitter.com/LYTWyUg5eX — Hosteleros de Sevilla (@HosteleriaSev) April 16, 2021





Recuerda que "va a seguir el toque de queda a las 23,00 horas y la gente en la calle, fiestas privadas, los chalets llenos de personas, botellones y gente en el río" y recalca que están "muy indignados, cansados y desmoralizado".Luque se pregunta cómo se le dice a una persona que se casa al día siguiente que "su evento tendrá la mitad de personas al día siguiente", mientras que los bares estaban "con muchas reservas" y las compras de comida realizadas ante la llegada de muchas familias y amigos que iban a ir a los bares "para tomarse un pescado en el marco de la semana que se iba a celebrar la feria". "Un bar no se mantiene con un sábado con la terraza de veladores, porque vale mucho dinero tener un negocio abierto y desde el lunes están vacíos", apostilla.

"No podemos aguantar más, tenemos una deuda increíble y los picos de contagios no tienen nada que ver con la tercera ola para que se no vuelva a castigar a nosotros", insiste.

ESPADAS RECOMIENDA MUCHA PRECAUCION

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha señalado este viernes sobre las restricciones horarias en Sevilla por el paso de la provincia al nivel de alerta 3 grado 1, que "ahora toca bajar la cifra de contagios", al tiempo que ha hecho un llamamiento a la población para que dé "ejemplo de contención" y realice las salidas "con mucha cautela y prudencia".

ha señalado que el Ayuntamiento había preparado una programación de distintas actividades, al no poder celebrarse la Feria de Abril, que comprendía, entre otros eventos, conciertos al aire libre "con todas las medidas de seguridad", pero que han tenido que ser que ser aplazadas.

En este punto, Espadas ha señalado que, aunque la subida de contagios no es "tan fuerte" como las ocurridas meses atrás, sí son "sostenidas", por lo que ha subido el nivel de alerta "que obliga a esas restricciones horarias", a la par que ha dicho que era una hipótesis en la que se movían desde el Consistorio.

Estas actividades, ha reseñado, se hacían "sobre todo para apoyar a los sectores que no iban a tener ingresos, el de la moda flamenca uno de ellos", y espera que, si las cifras de vacunación siguen subiendo, a lo largo de los próximos meses, podamos ayudar más a los diferentes sectores".

En este sentido, el alcalde ha mostrado su deseo de que esta recuperación pueda comenzar en verano y que el otoño sea "importante" y "potente", porque "es necesario recuperar esos sectores", al tiempo que ha lamentado que "muchos puede que no aguanten dos años seguidos sin poder vender sus productos".

Espadas ha recordado que la Feria de Abril es el evento "con mayor impacto económico en Sevilla", tras lo que estaría la Semana Santa, y que han tenido que "encajar el golpe" de no poder celebrarla "por razones evidentes", al no llegarse a un nivel de vacunación "que permita un nivel de inmunidad para unas fiestas que tiene en el contacto y en la no distancia social un elemento fundamental”.

