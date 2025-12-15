Hallan a una mujer de 44 años muerta en su casa de La Algaba y no se descarta ninguna hipótesis

La Guardia Civil de Sevilla ha abierto una investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 44 años en una vivienda de La Algaba. Según ha adelantado Diario de Sevilla y han confirmado fuentes de la Benemérita, el suceso tuvo lugar en una vivienda de la calle Buganvilla de la citada localidad sevillana.

Todas las hipótesis abiertas

El aviso se recibió a través del servicio de emergencias 112, que alertó a la Guardia Civil para que se desplazara hasta el lugar de los hechos. Una vez allí, los agentes localizaron el cadáver de la mujer y activaron el protocolo de investigación correspondiente.

Un dato relevante para el caso es que la víctima no consta que estuviera incluida en el sistema VioGen de seguimiento y protección de víctimas de violencia de género. Por este motivo, el Instituto Armado tiene todas las hipótesis abiertas y no descarta ninguna línea de investigación, si bien una de ellas es que pueda tratarse de un nuevo caso de violencia machista.

Catorce víctimas en Andalucía en 2025

Este trágico suceso se enmarca en un año en el que Andalucía ya suma catorce mujeres asesinadas por violencia de género durante 2025. El último caso confirmado por el Ministerio de Igualdad tuvo lugar en la localidad sevillana de El Viso del Alcor, donde una mujer de 30 años fue asesinada.

La víctima de El Viso, que fue la primera del mes de diciembre, fue presuntamente asesinada por un hombre de 35 años con el que, según las primeras informaciones, podría haber mantenido algún tipo de relación sentimental.