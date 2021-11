Google Maps o Waze: diferencias y cuál es la mejor para llegar a tu destino

¿Te vas de viaje? ¿Tienes prevista una escapada de fin de semana? Pues seguramente para ir hasta tu destino harás uso de alguna aplicación que te indique cómo llegar de manera correcta y sin perderte a tu destino.

Es lo que hacemos la mayoría. Usar nuestro móvil dejando en el cajón el recurso del GPS que hasta ahora se empleaba en los coches para lograr ese mismo objetivo.

Entre las opciones de las que disponemos para guiar nuestros pasos se encuentran dos que son las más conocidas.

Nos referimos a Google Maps y a Waze. ¿Las conoces? ¿Las has usado? Las dos tienen elementos en común pero también hay ciertos aspectos que las hacen muy diferentes.

Google Maps es un servidor de aplicaciones de mapas en la web que ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotografías por satélite del mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle con Google Street View, condiciones de tráfico en tiempo real (Google Traffic) y un calculador de rutas a pie, en coche, bicicleta (beta) y transporte público además de un navegador GPS.

