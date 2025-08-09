Feria, romería y cine: la Sierra Norte de Sevilla se viste de fiesta este fin de semana

La Sierra Norte de Sevilla se convierte en el epicentro de la tradición y el ocio

A pesar de la ola de calor, los municipios de Alanís, Cazalla de la Sierra y Constantina ofrecen un vibrante abanico de actividades tradicionales y culturales para todos los públicos.

Este fin de semana, la Sierra Norte de Sevilla se convierte en el epicentro de la tradición y el ocio, ofreciendo una escapada perfecta del calor de la capital. Desde la feria de Alanís hasta la romería de Cazalla y un estreno de cine en Constantina, la comarca presenta una agenda repleta de eventos que prometen diversión y un ambiente inmejorable.

Alanís enciende su feria con "mojinos" y una cucaña

El municipio de Alanís ya está inmerso en su tradicional feria, que arrancó anoche con la "noche del pescaíto". Con los farolillos ya colgados y una portada recién estrenada, la localidad da la bienvenida a vecinos y visitantes para disfrutar de cuatro días de fiesta. El programa incluye actuaciones musicales y las populares carreras de cintas a caballo, una costumbre muy arraigada en la zona.

Uno de los atractivos más singulares es la tradicional cucaña vertical, un poste cubierto de grasa que los más valientes intentan escalar para conseguir el jamón que espera en la cima. La feria es también un punto de reencuentro para muchos emigrantes que regresan estos días para compartir con sus paisanos, conocidos popularmente como "mojinos".

Cazalla de la Sierra peregrina en honor a la Virgen del Monte

En Cazalla de la Sierra, la devoción es la protagonista con la celebración de la Romería de Nuestra Señora del Monte, patrona de la localidad. En pleno corazón del Parque Natural, los romeros realizan un recorrido desde el pueblo hasta la ermita, un lugar cuya leyenda cuenta que fue edificada donde un pastor encontró una imagen de la Virgen.

Este evento, que sirve de antesala a la feria del municipio que comenzará la próxima semana, congrega a multitud de personas y crea un ambiente festivo único. Las autoridades advierten de posibles cortes y desvíos de tráfico en la carretera A-432 durante la jornada del domingo para garantizar la seguridad de los peregrinos.

Constantina, un escenario de cine

La cultura también tiene un lugar destacado este fin de semana con el estreno del cortometraje "Ser", dirigido por David Rueda. La proyección tendrá lugar este viernes en el salón municipal Antonio Navarro Robles de Constantina. El corto, un thriller emocionante rodado en los impresionantes paisajes de la Sierra Norte, demuestra la creciente afición por el séptimo arte en la comarca, que ya ha sido escenario de otras producciones como "Viaje al cuarto de una madre", de la directora local Celia Rico.

A pesar de las altas temperaturas, que activan el aviso amarillo en la provincia, la Sierra Norte ofrece un respiro por las noches, permitiendo disfrutar de sus terrazas y de un ambiente festivo que se prolongará durante todo el fin de semana.