Policía apunta a que la menor fallecida al caer al vacío en Sevilla se deslizó con una manguera desde su azotea

Un ciudadano alertaba de la caída de la niña de 11 años desde una cuarta planta de un edificio de la barriada de Juan XXIII

 Las investigaciones de la Policía Nacional confirman la hipótesis del accidente, ya que apuntan a que la menor habría intentado deslizarse con una manguera desde la azotea para acceder a la terraza de su domicilio, supuestamente, al no disponer de las llaves de su casa. 

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha explicado que todo indica que la manguera que había utilizado para acceder al balcón se rompió, por lo que cayó al vacío desde una cuarta planta.

Fue sobre las 22,30 de la noche cuando un testigo avisaba de que alguien se había caído desde gran altura. Los sanitarios desplazados al lugar, en la avenida de la Montería del barrio Juan XXIII, al llegar solo pudieron certificar el fallecimiento de la menor que había caído a un patio comunitario del bloque.

