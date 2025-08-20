Una experta confirma lo primero que debes hacer si eliges esta opción para los días de calor: "Asegurarnos"

La idea de un chapuzón en un embalse o un río es muy tentadora, pero antes de ponerte el bañador, es crucial tomar algunas precauciones

Aunque la última ola de calor nos da por fin un respiro, los termómetros en Sevilla siguen marcando temperaturas veraniegas como es normal en pleno agosto.

Es cierto que el calor no va a ser tan extremo de momento como hace unos días, pero es evidente que el ambiente veraniego sigue invitando a buscar planes para refrescarse y disfrutar del buen tiempo.

Y para lograrlo, si no quieres salir de la provincia, hay opciones naturales que te permiten disfrutar de un buen chapuzón para refrescarte.

Pero surge una pregunta. ¿ Sabes dónde está permitido el baño dentro de los enclaves naturales de la provincia? Porque lo primero siempre es la seguridad.

La idea de un chapuzón en un embalse o un río es muy tentadora, pero antes de ponerte el bañador, es crucial que sepas si el baño está permitido. La Junta de Andalucía es la encargada de controlar la calidad del agua y la aptitud de estas zonas para el baño. Cada año, publican una lista actualizada de los lugares que están autorizados.

Puedes consultar esta información en su página web oficial. Es importante que sepas que los lugares aptos suelen estar señalizados y cumplen con unos estándares de calidad del agua.

Por eso la portavoz de Emergencias 112 Andalucía Lola Rodríguez lo tiene claro. El primer consejo y el más importa es siempre “asegurarnos de que estamos en una zona de baño autorizado”.

Otras precauciones al bañarse en el interior

El baño en entornos naturales no es lo mismo que en una piscina o la playa, y la seguridad debe ser tu máxima prioridad. Aquí tienes algunas precauciones que debes tener en cuenta:

Vigilancia constante: Al contrario que en las piscinas o playas, la mayoría de estos lugares no tienen socorrista. Si vas con niños, no los pierdas de vista ni un solo segundo. Como dice la experta, la vigilancia es fundamental porque si ocurre algo a un bañista, la persona que se encuentra fuera puede alertar a los servicios de Emergencias 112 Andalucía. .

Profundidad y corrientes: La profundidad de un embalse o río puede cambiar de repente. A menudo, las corrientes no son visibles y pueden ser muy peligrosas. Por eso, lo más seguro es no adentrarse en zonas que no conoces.

Superficie irregular: El fondo de estos lugares puede ser fangoso o tener piedras y ramas. Lo más recomendable es usar un calzado acuático para evitar heridas.

Condiciones del agua: Evita bañarte si ves que el agua está turbia o si hay indicios de posible contaminación.

Planes de baño cerca de Sevilla

En la provincia de Sevilla, uno de los lugares más populares para un refrescante baño es la playita de San Nicolás.

Situada en el municipio de San Nicolás del Puerto, en plena Sierra Morena de Sevilla, es una excelente opción para disfrutar este verano de manera controlada y segura.

Además siempre tienes otras opciones como las piscinas municipales que están en pleno funcionamiento o los parques acuáticos.

Con la información correcta y tomando las precauciones necesarias, disfrutar de un día de refresco en la naturaleza puede ser una experiencia fantástica. Mantente informado a través de los canales oficiales y disfruta del verano con responsabilidad.