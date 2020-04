El estribillo de una chirigota del ‘Selu’ se viraliza como ejemplo de la política de Sánchez

Quien se lo iba a decir a José Luís García Cossio, más conocido como ‘Selu’, que una década después, la estrofa final de la presentación de una de sus chirigotas iba a estar más de actualidad que nunca.

Más incluso que aquel año 2010, cuando se presentó en el concurso de agrupaciones del Falla con “Los que no se enteran”, un tipo de personaje completamente despistado que no sabía ni en el día que vivía y con el que consiguió, además del tercer premio, permanecer entre esas agrupaciones que el pueblo hace suya y perduran con el paso de los años.

Pues “Los que no se enteran”, acababan su presentación con una estrofa en la que se preguntaban “¿me habré explicado bien o no me habré explicado bien?”, respondiéndose ellos mismos, metidos totalmente dentro de su papel de despistados, “puede que sí, puede que no”.

Ahora, ese estribillo se ha viralizado en las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea en los últimos días, para ponerlo como ejemplo, con su mijita de guasa y toque de humor, de la política que, según muchos, está llevando cabo el Gobierno que preside Pedro Sánchez.

UN GOBIERNO CON CONSTANTES BANDAZOS Y CAMBIOS DE DISCURSO

Y es que desde que estalló la crisis sanitaria del coronavirus, las críticas hacía el Gobierno de Pedro Sánchez no han hecho más que arreciar. Cada vez son más las voces críticas, que cuestionan cómo está gestionando el ejecutivo central esta crisis.

Para muchos, las decisiones que está adoptando el Gobierno de Sánchez desde que se inició la pandemia, están basadas en la improvisación constante, lo que genera sus continuos cambios de rumbo y de discurso, y por consiguiente una creciente inseguridad y nerviosismo en la población.

Un ejemplo de todo esto, se podían poner muchos más, lo hemos vivido en las últimas 48 horas. Así, el martes 21 de abril, tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba la decisión adoptada de que los niños menores de 14 años podrían salir a la calle con un adulto para ir al supermercado o al banco a partir de este próximo domingo.

Este anuncio provocó un aluvión de críticas desde todos los ámbitos y sectores de la sociedad, tanto, que pocas horas después, el ejecutivo de Sánchez cambiaba su decisión, rectificaba una vez más y el ministro de Sanidad, Santiago Illa, anunciaba que los niños menores de 14 años podría salir a pasear o jugar acompañados de un adulto.

IGLESIAS RECONOCE QUE EL GOBIERNO "NO HA SIDO DEL TODO CLARO"

Tal estaba siendo la confusión generada por el ejecutivo central en este asunto de los niños, que en la mañana de hoy jueves el propio vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en un rueda de prensa ofrecida tras la reunión del Comité técnico de gestión del coronavirus, se ha dirigido a los menores para pedirles “disculpas” porque el Gobierno "no ha sido del todo claro" a la hora explicar en los últimos días como van a poder salir del confinamiento a partir de este próximo domingo.

Iglesias se ha justificado alegando que cuando se deben tomar decisiones "que son muy difíciles" a veces se pueden "hacer las cosas mal".

También te puede interesar: