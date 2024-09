Enrique Casellas. “En las sevillanas nos hemos acomodado, si queremos dignificar esto, tenemos que ser más creativos”.

Este Domingo las sevillanas volverán a sonar en la Bienal de flamenco, con las entradas agotadas, Enrique Casellas llega a la Bienal de la mano de artistas como María de la Colina, Salmarina, Juan Rafael y José Luís Pérez- Vera y Beatriz Romero como ejes centrales y las colaboraciones de artistas como Arcangel, Manolo Franco, Pedro El Granaíno o Rubén Olmo, director del Ballet Nacional de España.

El productor musical y autor de un sinfín de sevillanas se mostó ilusionado ante una "oportunidad que no podíamos desaprovechar”, nos contó cómo surgió la oportunidad de incluir este espectáculo en el acontecimiento flamenco más importante del mundo, recordó entre otras cosas que “hay que ofrecer proyectos, no podemos quedarnos sentados en el sofá esperando a que nos llamen” e hizo un repaso de lo que vamos a ver y las razones que le han llevado a elegir a los artistas convocados, “He intentado condensar distintos colores de voces, de matices... y que suenen flamenco y he querido contar también con gente joven que aportan otro tipo de color”.

Cope Sevilla María de la Colina

Casellas declaró que si entramos en el debate de si las sevillanas son flamencas o no, “Las Sevillanas son flamenco dependiendo de dónde las pongas, yo soy intérprete de sevillanas y jamás se me ocurriría cantar unas sevillanas en la bienal porque no es mi registro, sin embargo hay otros artistas que sí ponen en valor este registro”.

Definió el espectáculo como “Una antología de las sevillanas”, serán unas 80 las que suenen con un nexo común, sevillanas llevadas al flamenco, “Además vamos a romper con la estética habitual de los espectáculos de Sevillanas”

Casellas aseguró que las sevillanas deberían estar en la Bienal todos los años “Porque las sevillanas son la puerta al flamenco en el mundo, yo por mi trabajo he visto cuando vamos por todo el planeta, que todo el que se acerca al flamenco es el que tiene una academia de sevillanas al lado de su casa y así le abre la puerta para averiguar otros territorios ” .

A la pregunta de si las sevillanas han llegado a la Bienal para quedarse, el productor dijo que esperaba que sí, que van a esperar las criticas con espiritu constructivo y que por supuesto asumiran las criticas negativas si llegan.

“Creemos que el espectáculo es dignisimo y estará a la altura, a nivel escénico me hubiera encantado que me dejaran hacer unas cuantas locuras porque el marco es incomparable, pero aquello está muy limitado” .

Cope Sevilla Salmarina

si le volvieran a encargar para la siguiente edición de la Bienal otro espectáculo de Sevillanas lo enfocaría de manera diferente, “Y además tiraría de gente del flamenco que es necesario, porque las sevillanas son lo que son, gracias a la gente que se ha acercado a ellas”.

En un momento de la entrevista Casellas hizo un repaso por la situación actual de las sevillanas “Es el espejo de lo que está pasando también en la música a nivel general, hoy en día se aprecia más a los que venden contenido e imagen que a los que venden música” y aseveró que “Hemos perdido dos generaciones que no han escuchado sevillanas, que no se ha cuidado, que las instituciones no se han preocupado y hemos dado todos por hecho que esto era un negocio que funcionaba y hemos mirado todos para el lado y por eso estamos donde estamos”

Este Domingo 22 de Septiembre a las 21.30 en El Alcázar, será cuando el espectáculo “Pa que me llamas” bajo la dirección de Enrique Casellas y con sold out, vuelva a hacer que suenen las sevillanas en la Bienal de Flamenco de donde nunca debieron irse.