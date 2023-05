La empresa sevillana que gestiona hasta dos millones de nóminas al mes

Fue en el año 1972 cuando los fundadores de Monitor Informática decidieron comenzar a ofrecer a diferentes empresas y autónomos servicios informáticos para gestionar su contabilidad, nóminas o facturación. En aquella época en Sevilla solo existían tres empresas con ordenadores y el resto no informatizaba este tipo de procesos, así nació Monitor Informática, con una vocación por la tecnología y el apoyo a las empresas.



Esta vocación, que es el pilar fundacional de la empresa, les ha acompañado hasta nuestros días. Actualmente Monitor Informática se denomina como una empresa de software de gestión empresarial que fabrica y distribuye programas o aplicaciones informáticas. En 1987 con motivo de la aparición del ordenador personal, esta empresa sevillana comenzó a programar sus propias aplicaciones para la asistencia contable, fiscal, de nóminas o de facturación de sus clientes y ya son más de 300.00 empresas las que cuentan con sus servicios. Sus programas son estándares, no a medida, por lo que pueden ser empleados por cualquier empresa de cualquier actividad, incluidas las agrarias, pesqueras y de transformación. Entre sus clientes podemos encontrar con colegios, ayuntamientos, cooperativas, entidades deportivas, empresas de hostelería o agencias de viajes.



A día de hoy los programas de monitor informática van dirigidos tanto a asesorías como empresas que deseen disponer de unas aplicaciones que resuelvan sus procesos laborales, contables o fiscales como son la confección de nóminas, seguros sociales, contabilidad, fiscalidad, facturación y almacén. La plantilla de monitor informática está compuesta por personal cualificado de licenciados universitarios o de formación profesional. Concretamente el personal de programación está formado por ingenieros informáticos y telecomunicaciones. El personal de asistencia técnica está compuesto por licenciados en económicas y ciencias empresariales, así como de formación profesional. Además a todos los miembros de la plantilla se les da una formación específica para la empresa de dos años de los cuales seis meses los pasan simplemente escuchando a los empleados con mayor experiencia para entender cómo es el funcionamiento de la empresa, o cómo resolver las dudas y los problemas de sus clientes.



Con respecto al futuro Andrés Martínez, adjunto a la dirección de Motor Informática, dice que lo afronta con entusiasmo y con ganas de trabajar, con unos directivos que están ya en su segunda generación y ganas de demostrar que en España pueden generarse empresas de nuevas tecnologías que permitan a nuestras empresas disfrutar de programas a unos precios pagables y no quedar a merced de las imposiciones de las multinacionales.





