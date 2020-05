¿Qué puedes hacer para que tu perro no se orine por toda la casa?

Sin duda alguna, este es uno de los mayores quebraderos de cabeza para toda persona que decide tener como mascota a un perro. Y si eres uno de ellos, lo primero que has de tener es mucha paciencia, pues algunos cachorros pueden hacértela perder, al tardar algo más de lo normal en aprender.

Debemos partir de la base de que un cachorro es normal que se orine por cualquier rincón de la casa puesto que, sencillamente, no son capaces de controlar sus necesidades. Por regla general, no es algo que hagan para fastidiar a sus dueños.

Por ello, llegado el momento de iniciar el adiestramiento para que tu cachorro aprenda dónde y cuándo ha de realizar sus necesidades, debes tener en cuenta que los gritos no son necesarios y los castigos pueden ser contraproducentes. Por ello, es mejor siempre un adiestramiento en positivo.

Tampoco sirve de nada el que le demos una charla al perrito, con una retahíla de reproches del por qué lo hizo, por el simple hecho de que no nos comprende. Un simple y rotundo “¡No!”, nos vale para que se dé cuenta de que ha hecho algo mal y estamos enfadados. Si con ello, no lo conseguimos se puede optar por ignorarlo cuando venga a buscarnos después de haber sus necesidades donde no debía.

CÓMO ENSEÑAR A NUESTRO CACHORRO EL LUGAR DE ORINAR

Para que tu cachorro sepa donde tiene que ir a hacer sus necesidades tienes varias opciones.

Una de ellas es prepararle una caja con arena absorbente como la de los gatos, o puedes usar unos empapadores, de venta en tiendas especializadas. En ambos casos, has de llevarlo allí cuando orine, para que comprenda que ese es el lugar donde debe hacerlo. Además, es recomendable premiarlo las primeras veces que lo haga en el lugar correcto por sí mismo, con algún tipo de golosina, para que asocie la acción con la recompensa.

Si tienes jardín o terraza, puedes optar por la opción de que tu cachorro haga sus necesidades siempre en un determinado sitio de esos lugares, siempre teniendo cuidado de elegir, si te es posible, una zona lejos de puertas y ventanas para evitar el olor.

Cuando tengas seleccionado el lugar, puedes hacer que el animal se centre en él de varias maneras. Una de ellas es depositando en él unas gotas de otra orina diferente a la tu perrito. De esta manera, lo tomará como un desafío de territorio y hará allí sus necesidades para marcar reclamando el terreno como suyo.

Otra es llevarlo tú cada día y en el mismo horario, al lugar del jardín o la terraza donde quieras que haga sus necesidades para que aprenda que es allí donde tiene que hacer hacerlo. Esto puede tardar varias semanas, así que paciencia, ánimo y recuerda que son nuestros mejores amigos.

