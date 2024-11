Clases online gratis para niños valencianos: "Esos niños no pueden estar sin hacer nada mientras los padres limpian sus casas"

¿Cómo van a recuperarse de tanta devastación? ¿Cuánto les va a costar volver a vivir sin miedo? ¿Cuánto habrán perdido u olvidado cuando vuelvan al cole? Son algunas de las preguntas que se hizo Rocío al contemplar el desastre de Valencia mientras trabajaba en su academia. Y es que para muchos niños valencianos pasará tiempo antes de poder volver a su rutina diaria de ir al colegio. Rocío Rodríguez es la directora del Centro Imagina, una academia de Dos Hermanas que quiere ofrecer lo que mejor saben hacer que es enseñar.

En esta academia de estudios y centro psicopedagógico de Dos Hermanas, en Sevilla, se ofrecen a dar clases completamente gratis a los niños de los pueblos valencianos afectados por la DANA que aún no han podido volver a sus colegios. Son especialistas en la atención de niños con necesidades especiales y en el equipo cuentan con nueve profesionales, entre los que hay psicólogos, logopedas, pedagogos y profesores de primaria.

“Cuando salen en la tele y vemos a esos padres achicando aguas, piensas y ahora ellos ¿qué? cuando vuelvan al cole, tendrán miedo, tendrán necesidades de hablar con alguien que no haya pasado por esa situación por eso queremos intentar ayudar con las clases de refuerzo escolar para ellos” asegura Rocío Rodríguez que cuenta como se le partía el alma viendo a esos niños sin hacer nada "mientras que los padres limpian sus casas".

Asegura Rodríguez, que "ahora mismo las conexiones son complicadas, en algunas zonas no hay internet", pero quiere destacar que este ofrecimiento no tiene fecha de caducidad. "Queremos aprovechar el boca a boca para que pueda llegar hasta allí este ofrecimiento de ayuda, porque sabemos que va para largo, porque en muchos sitios no tienen ni wifi, ni sillas para sentarse". Tenemos colaboración con colegios de la zona que conocen a directores de colegios de Valencia y "queremos que sepan que pueden contar con nosotros incluso cuando ya tengan colegio para ponerse al día".

Serán clases de apoyo para niños de 6 a 16 años, además de atención psicológica. Para ponerse en contacto con ellos pueden acceder a ellos mediante sus redes sociales, para dar detalles de "qué curso es el niño, qué necesita y cómo está de ánimo y motivación para ayudarles de una forma u otra".

Esta misma academia ya ofreció este servicio online durante la pandemia del coronavirus para aquellos niños que en el curso del año 2020 no pudieron completar su aprendizaje de forma presencial.

La academia pone a disposición de los valencianos que puedan estar interesados toda la información en los canales de difusión y en redes sociales de Centro Imagina para ir diseñando un horario y un programa de atención.