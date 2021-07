El CBS, The British School of Seville, "Centro Impulsor de la Excelencia"

Alberto Flaño, presidente de la Fundación Avanza, ha visitado las instalaciones del COLEGIO BRITÁNICO DE SEVILLA, “CBS, The British School of Seville”, tras haber condecorado al colegio como “CENTRO IMPULSOR DE LA EXCELENCIA”.

Agustín Aycart, director del CBS, ha recibido a Alberto Flaño para intercambiar opiniones acerca de la gestión de los alumnos con altas capacidades. En su conversación, han puesto de manifiesto que “Casi la mitad de estos niños NO llegan a ser universitarios... una contradicción quepone en entredicho al sistema educativo que lo permita, y que supone un verdadero drama para las familias, ya que lejos de tener una ventaja para tener éxito académico, ven como esa sobredotación, agrava un sentimiento de frustración en los alumnos que no aprenden en un sistema, que no es adecuado para ellos y les va minando y mermando sus ganas de aprender”.

La Fundación Avanza, cuyo fin principal es propiciar un cambio social para que las personas desarrollen al máximo sus capacidades, personal y profesionalmente, persigue y valora que los colegios se preparen para el reto de educar a estos alumnos con altas capacidades; y destaca, precisamente, de centros como el CBS que aseguran la atención al alumnado con altas capacidades intelectuales. Flaño no lo duda y, en el caso del CBS, va más allá, haciendo hincapié en la atención personalizada de los alumnos y la continua motivación y ganas de aprender que estos mantienen a lo largo de su estancia en el colegio.

La familia CBS suma un éxito más a su proyecto educativo en el que, además de su centro buque insignia, sus “CBS Language Academy”, su Campamento de Verano “CBS Summer Camp” y la nueva escuela de negocios “CBS Business School”, consolida las “CBS Pre-School” como centro educativo infantil en el Aljarafe, inaugurando sede en Mairena del Aljarafe para el nuevo curso.

