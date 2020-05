Cataluña y País Vasco reciben del Gobierno de Sánchez el doble de mascarillas que Andalucía

Antes fueron los criterios para pasar de fase, que dejaron atrás a Málaga y Granada, y no, por ejemplo, al País Vasco con peores números de contagiados y muertes por cápita; o la forma de repartir el dinero que el Gobierno envió como ayuda a las diferentes comunidades que no se haría por número de habitantes, sino por cantidad de infectados, perjudicando claramente a Andalucía, la comunidad más habitada, y premiando a quien no había hecho los deberes y había gestionado peor esta crisis sanitaria del coronavirus.

Y por si todavía había alguien con dudas, el Gobierno de Sánchez e Iglesias acaban de dar un nuevo argumento para que tengamos claro la discriminación hacía la comunidad andaluza, en este caso, por el reparto, en este última semana de casi 9,6 millones de mascarillas quirúrgicas tipo I, II y IIR.

Para ello, el Ejecutivo central ha cambiado el anterior sistema de reparto, para pasar a uno en el que se combina la solicitud de cantidades concretas por parte de las distintas Comunidades Autónomas con el cálculo realizado por el Ministerio de Sanidad para que todas tengan una reserva de, al menos, cinco semanas de consumo.

De esta manera, encontramos situaciones tan surrealistas como que a Andalucía, con 8,5 millones de habitantes le hayan correspondido sólo 500.000 mascarillas, mientras que comunidades como Asturias, con poco más de un millón de habitantes, haya recibido exactamente las mismas, o Castilla y León, que no llega a los 2,4 millones de habitantes han recepcionado 1,4 millones de mascarillas.

También salen beneficiados de este nuevo sistema de reparto País Vasco, que con 2,2 millones de habitantes han recibido 950.000 mascarillas, y Cataluña, donde son 7,6 millones y han recibido 987.500 unidades.

Mientras, a Madrid, que tiene 6,6 millones de habitantes y es la comunidad más castigada por el coronavirus, se han enviado 3,3 millones de mascarillas.

Cabe recordar que desde hoy miércoles, y tras la orden del Ministerio de Sanidad publicada en el BOE, la mascarilla será obligatoria en los espacios públicos cerrados y en los que estén al aire libre siempre que no se pueda garantizar una distancia de seguridad de al menos dos metros.

Este material que se envía desde el Gobierno central viene a complementar el que las propias comunidades se han encargado de conseguir para tener como reserva. Además, no podemos olvidar que la capacidad de abastecimiento de material sanitario de cada comunidad es uno de los indicadores que se tienen en cuenta para el paso de fase, algo que en el caso de Andalucía parece estar asegurado gracias a que ha hecho los deberes y a acopiado durante estos meses material.

