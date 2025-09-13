Lo que Camilo hizo en Sevilla y no viste en la última fiesta de los Latin Grammy: el dulce gesto del artista con su hija Indi

La música andaluza brilló con luz propia en la “Latin GRAMMY Celebra: La Música de Andalucía” celebrada en Sevilla en la que se vivió una noche llena de emociones, ritmo y un merecido homenaje a las raíces flamencas y las fusiones contemporáneas de la región.

El evento, se convirtió en una vitrina para el talento local, confirmando a Andalucía como uno de los epicentros de la cultura musical latina.

La gala, considerada una de las más importantes de la música latina, dedicó gran parte de su programación a celebrar los sonidos de la tierra, con actuaciones que combinaron lo mejor del flamenco, el pop andaluz y la música de autor.

Artistas consagrados y jóvenes promesas compartieron escenario en una velada que dejó momentos memorables.

Pero más allá de los escenarios, la presencia de los artistas en los últimos días en la ciudad, ha dejado momentos entrañables que se han vuelto virales.

La faceta más tierna de Camilo en Sevilla: el artista busca el traje de flamenca perfecto para su hija

Uno de los más comentados ha sido el del cantante colombiano Camilo, quien aprovechó su estancia en Sevilla para sumergirse en la cultura local de una manera muy particular: buscando trajes de flamenca para su hija Indi.

El artista compartió en sus redes sociales un adorable vídeo donde se le ve en una tienda eligiendo los coloridos vestidos para la pequeña. La alegría de Indi al probarse los trajes, girando y sonriendo, es evidente.

La ternura del momento se completó con otra imagen de la niña en el coche, moviendo sus manitas con gracia, como si ya estuviera ensayando los pasos de una sevillana.

Camilo, visiblemente encantado con la experiencia sevillana, dedicó un emotivo mensaje a la ciudad en sus redes, expresando su amor y admiración por la cultura y la gente de Sevilla.

María la protagonista involuntaria de los vídeos de Camilo: "no ha sido la primera vez"

El barrio de Triana, en Sevilla, ha sido el lugar donde se ha vivido este momento único.

El cantante colombiano Camilo, acompañado de su familia, revolucionó la tienda Aires de Feria con una misión muy especial: llevarse un traje de flamenca para su hija Índigo. María es la dependienta que lo recibió y lo atendió y ha confirmado a COPE Sevilla que esta visita es ya tradición.

Porque aunque para muchos fue una sorpresa mayúscula, para el equipo de Aires de Feria no era la primera vez. "El año pasado ya fueron clientes nuestros", nos cuenta María, la dependienta que los atendió esta semana

Tal y como se ven en redes: "Son súper cercanos"

La visita de Camilo y su hija Índigo no fue la de una estrella inalcanzable. María, que los veía por primera vez, asegura que su naturalidad es exactamente la misma que proyectan en sus vídeos virales. "Son totalmente como se les ve, súper cercanos y simpáticos. Nada más entrar me recibieron dándome dos besos", explica. La normalidad fue tal que la dependienta ni se percató de que estaban grabando.

"La sorpresa fue mía cuando vi los vídeos, no sabía que estaban grabando. Son exactamente iguales que en las redes, cercanos, cercanos".

El dilema de Índigo: ¿Cuál elegir?

El momento clave de la visita fue la elección del traje. Según relata María, Índigo, que "es una enamorada de Sevilla y del flamenco", los quería todos. Finalmente, la decisión se dividió entre el gusto del padre y el de la hija.

La elección de Índigo fue un trajecito corto con volantes, de color rojo con lunares blancos. Un clásico que enamoró a la pequeña.

Al cantante le encantó un traje largo de color blanco con un lunarcito pequeño en negro y rojo.

¿La solución? Llevárselos los dos. "Al final decidieron llevarse lo que le gustaba a la niña y lo que le gustaba a Camilo. Los dos", confirma María entre risas.

"La hija tiene las cosas muy claras, ya ha elegido el del próximo año, que es el verdecito agua que se ve en el vídeo también" María, dependienta Aires de Feria

Misión cumplida... y con planes para 2025

Por si fuera poco, la pequeña Índigo demostró tener las ideas muy claras. No solo se fue con dos trajes para este año, sino que ya ha elegido el del que viene.

"La hija tiene las cosas muy claras", bromea la dependienta. "Ya ha elegido el del próximo año, que es el verdecito agua que se ve en el vídeo también".

La visita de la familia Echeverry-Montaner confirma su profundo vínculo con Sevilla y su cultura, dejando una estampa familiar y cercana que ha conquistado a todos sus seguidores.

La vinculación de la Academia Latina con Sevilla se consolida

La celebración de eventos relacionados con los Latin Grammy en Sevilla no es una novedad, pero sí un recordatorio de un hito histórico.

La primera vez que la Academia Latina de la Grabación decidió llevar la ceremonia fuera de Estados Unidos fue precisamente aquí, en Sevilla, en 2023. Aquella decisión marcó un antes y un después en la historia de los premios, abriendo las puertas a la internacionalización y a la celebración de la diversidad cultural de la música latina más allá de las fronteras americanas.

La elección de la ciudad andaluza no fue casual, ya que su riqueza cultural, su historia y su profundo arraigo con el flamenco la convierten en un punto de referencia.