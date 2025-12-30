Cae el ladrón que saboteaba los trenes de Sevilla para robar cobre

La Guardia Civil investiga a una persona por su presunta implicación en delitos continuados de hurto de cobre en diversas infraestructuras ferroviarias de la provincia de Sevilla. Las sustracciones, localizadas en las zonas de Guadajoz-Carmona y Los Rosales, han supuesto cuantiosos daños materiales y graves perjuicios económicos en la red de transporte público.

Un ‘modus operandi’ nocturno

El modus operandi del investigado consistía en aprovechar la nocturnidad para interrumpir el suministro eléctrico del alumbrado de las estaciones. Una vez a oscuras, el presunto autor procedía a levantar las arquetas de las instalaciones, cortaba el cableado y lo extraía de forma paulatina para su posterior venta.

La clave: seguir el rastro del cobre

Las actuaciones, desarrolladas por el Equipo Roca de la Guardia Civil en Carmona, han permitido trazar el destino del material sustraído. Gracias a la investigación, se ha determinado que el cableado de cobre era vendido en diversas chatarrerías y centros de gestión de residuos de la comarca sevillana, lo que ha sido clave para poder identificar al presunto ladrón.

Esta intervención se encuadra dentro del dispositivo permanente de prevención y esclarecimiento de delitos que afectan a infraestructuras críticas. La colaboración entre Guardia Civil y los servicios técnicos y de seguridad de RENFE ha sido determinante para la identificación del responsable. Las diligencias ya han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente.