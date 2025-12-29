Golpe a la venta ambulante en Sevilla: la Policía Local incauta 2.000 prendas falsas

La Policía Local ha anunciado la intervención de más de 2.000 prendas falsificadas en la calle San Jacinto de Sevilla, en un operativo contra la venta ambulante ilegal. La actuación se ha producido en respuesta a las demandas de los comerciantes de la zona.

Un operativo especial de Navidad

El dispositivo se activó sobre las 15:00 horas del domingo 28 de diciembre, en el marco del Plan Especial de Navidad. Agentes de la Policía Local se desplegaron por la mencionada vía de la ciudad hispalense para erradicar la venta ambulante ilegal, interviniendo un total de 20 hatillos que contenían la mercancía.

Una heladería y una tienda como almacén

Según ha informado Emergencias Sevilla, parte de la mercancía fue localizada en el interior de dos comercios de la zona. En concreto, se intervinieron seis hatillos en la vía pública, mientras que los catorce restantes se detectaron dentro de una heladería y una tienda de alimentación.

Estos establecimientos, según fuentes policiales, "colaboraban con los vendedores ambulantes ocultando la mercancía ante la presencia policial". En la trastienda del comercio de alimentación se encontraron once hatillos, mientras que en la heladería se hallaron otros tres.

A los responsables de estos comercios se les instruirán diligencias por un presunto delito de encubrimiento, al "ayudar a los autores para eludir la acción policial".

Toda la mercancía ha sido depositada en dependencias policiales para su posterior destrucción tras realizar las diligencias oportunas.