Desmantelan la organización más activa dedicada al trafico de drogas de la Campiña Ecijana

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado la que se considera la organización criminal más activa dedicada al tráfico de heroína y tabaco de contrabando en la Campiña Ecijana. La operación, denominada Ítalica162 ANALUISA-VISITAIL, ha culminado con la detención de siete personas en la localidad sevillana de La Luisiana.

La investigación arrancó el pasado mes de septiembre, cuando las autoridades recibieron un aviso sobre un punto de venta de drogas muy activo en la zona. A raíz de esta información, se formó un equipo conjunto que ha logrado identificar y detener a todos los miembros de la red criminal.

Un complejo dispositivo de vigilancia

Los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia permanente sobre el punto de venta. A pesar de la complejidad de la zona y las fuertes medidas de seguridad adoptadas por los miembros del grupo, los investigadores han podido identificar a sus integrantes, su 'modus operandi' y las bases logísticas que utilizaban.

Con las pruebas reunidas, la Autoridad Judicial autorizó la entrada y registro en varios domicilios de La Luisiana. En ellos se desarticuló el principal centro de almacenamiento y venta de la droga, así como dos cultivos indoor de marihuana con un total de 495 plantas en avanzado estado de floración.

Heroína en pastillas, un formato inédito en Sevilla

En los registros se han incautado 2.145 gramos de cocaína, 2.890 gramos de hachís, marihuana, 1.073 cajetillas de tabaco de contrabando y 75 dosis de Viagra, cuya venta está prohibida en la UE. Sin embargo, el hallazgo más relevante ha sido la aprehensión de 67 gramos de heroína en un formato nunca antes visto en la provincia de Sevilla.

La droga estaba dispuesta en dosis con la apariencia y forma de pastillas. Los investigadores creen que este formato busca hacerla "más atractiva y reducir la percepción de riesgo" entre nuevos consumidores.

Como resultado de la operación se ha detenido a siete personas y se ha investigado a otra por presuntos delitos contra la salud pública por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. La operación ha sido ejecutada por la UDAIFF de la Guardia Civil del Puerto de Sevilla y el Grupo Operativo Local de Policía Judicial de la Policía Nacional de Écija, con la participación de la USECIC de la Comandancia de Sevilla.