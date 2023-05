El Banco de Alimentos necesita voluntarios

El banco de alimentos de sevilla está preparando la operación kilo primavera para recoger donaciones en los supermercados pero nos hacen un llamamiento porque faltan voluntarios para colaborar en la recogida programada para los dias 2 y 3 de junio





El presidente del banco de alimentos, Francisco Arteaga, ha expresado en cope su temor a que la subida desmesurada de los precios de los alimentos vaya a mermar la recogida y añade que tambien que los supermercados han rebajado sus donaciones al banco: " estamos pasando una situacion bastante dificil porque las cadenas administran cada vez con mas finura por decirlo de alguna manera sus recursos y tienen menos disponibilidad para entreg ar ayudas y por otr lado los fondos europeos de ayuda a los mas desfavorecidos se ha reducido más de un 50% en los últimos dos años : nos descuadran las cuenta y por eso decimos que si te sobra algún kilo, a nosotros nos faltan muchos"

Francisco Arteaga asegura que no disminuye sino que se incrementa el numero de personas que necesitan de ayuda alimentaria y apela a la solidaridad de los sevillanos a la hora de donar y tambien para colaborar como voluntarios. Señala que " en nuestros registros tenemos incritos alrededor de 14.000 personas per no todo el mundo tiene disponibilidad para esos dias y todavia necesitamos cubrir algunos cuadrantes y por eso animamos a aquellas personas que puedan disoner de 3 o 4 horas los dias dos y trres de junio que se pongan en contacto con el Banco de Alimentos a través de nuestra página web".