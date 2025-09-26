COPE
El Ayuntamiento de Sevilla pide explicaciones a Celis y Páez sobre la contratación de sus parejas en empresas municipales

Según publica hoy ABC Sevilla sus mujeres y las de otros ex altos cargos del Psoe fueron contratadas a dedo en Emvisesa y Lipasam 

Inmaculada Jiménez

El Gobierno municipal pide explicaciones al concejal socialista, Francisco Javier Páez y al vicepresidente del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis sobre la contratación a dedo de sus parejas en empresas municipales durante la etapa de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla.   

Según publican hoy los compañeros de ABC SEVILLA las mujeres de hasta cuatro cargos ó ex cargos del Psoe están trabajando en empresas publicas como Lipasam y Emivsesa sin haber superado oposición alguna.

El portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno dice que, de confirmarse la información, es sin duda una situación totalmente anómala y anuncia una investigación tras la que se adoptarán las medida oportunas. Dicha investigación se centrará en las parejas de las personas que tienen actualmente “ responsabilidades políticas a nivel nacional y local”, señala el portavoz, en referencia a Gómez de Celis y Páez .” Si fueran privados pues a lo mejor no les puedo pedir ese tipo de explicaciones. Pero ellos a lo mejor tienen las primeras respuestas que dar a este asunto sería bueno escucharlesEn cualquier caso, el portavoz avisa ya que “Como no sé si  eso ocurrirá, lo que sí le digo es que nosotros sigamos a hacer como gobierno las comprobaciones  oportunas para tomar decisiones”

