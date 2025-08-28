El Ayuntamiento inicia obras de saneamiento en la calle Recaredo con una inversión de 54.700 euros

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa metropolitana de aguas Emasesa, ha puesto en marcha los trabajos de renovación de un tramo de la red de saneamiento en la calle Recaredo, entre la Plaza Carmen Benítez y la calle San Alonso de Orozco.

La actuación cuenta con un plazo estimado de cinco semanas y un presupuesto de 54.719 euros (más IVA), dentro del programa de conservación que desarrolla Emasesa en distintos puntos de la ciudad. Según el Consistorio, actualmente hay casi una decena de obras de este tipo en marcha, con una inversión global que supera los 14,8 millones de euros.

El consejero delegado de Emasesa y delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha explicado que estas intervenciones buscan “mejorar la eficiencia del sistema de saneamiento y garantizar su correcto funcionamiento a largo plazo”. De la Rosa ha añadido que en Recaredo, como en otras calles de Sevilla, se trata de mejorar la calidad de vida de los vecinos mediante la sustitución y modernización de infraestructuras básicas.

En concreto, los trabajos incluyen la sustitución de 70 metros de tubería de gres de 300 milímetros de diámetro, la instalación de acometidas domiciliarias, la colocación de dos imbornales y la construcción de pozos de registro.

Asimismo, está prevista la pavimentación con aglomerado asfáltico en la calzada y la instalación de losa hidráulica en los acerados, respetando la estética y las características urbanísticas de la zona.

Afectaciones al tráfico

Durante las obras se producirán cortes de tráfico en el tramo de la calle Recaredo afectado, que se prolongarán aproximadamente durante tres semanas. Mientras se mantengan los cortes, las líneas 1, C4, A1 y A8 de Tussam modificarán sus recorridos habituales y se suprimirán temporalmente las paradas de autobús en la zona, estableciendo paradas alternativas en sentido Puerta Osario.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Sevilla mantiene su compromiso con la modernización de las redes de saneamiento y la seguridad de las infraestructuras en barrios históricos de la ciudad, garantizando un mejor servicio para residentes y comercios.