Arranca un dedo “de un mordisco” a un celador del hospital Virgen Macarena de Sevilla

Nueva agresión a un sanitario en un hospital de Sevilla. En este caso ha ocurrido en el Virgen Macarena de Sevilla. Allí un celador ha perdido la primera falange de un dedo de una mano tras arrancárselo un paciente que exigía ser atendido de urgencia en el centro sanitario, según ha denunciado el sindicato UGT.



Ocurrió el pasado 28 de abril en el turno de noche del servicio de urgencias. Un usuario exigió a su llegada: "Quiero que me vea un médico. Quiero que me vea un médico: si no, voy a coger una correa y me voy a ahorcar", de modo que las administrativas del servicio de admisión de urgencias le hicieron pasar a la sala de clasificación.



En la citada sala comenzó a darse cabezazos contra la pared y posteriormente se quitó el cinturón y quiso hacer una maniobra para ahorcarse, por lo que los celadores de la puerta de Urgencias y de clasificación se dirigieron hacia él para intentar impedir que se hiciera daño físico.



El paciente se puso muy violento y al intentar evitar que se hiciera daño mordió a uno de los celadores, arrancándole la primera falange de un dedo de su mano y escupiendo posteriormente el trozo que le había seccionado al trabajador.



UGT ha denunciado "la falta de seguridad en la puerta de urgencias de este centro hospitalario y la desprotección a la que se enfrentan los profesionales del hospital Virgen Macarena", donde "desgraciadamente, podemos ver sucesos como éste con mucha más frecuencia de la que desearíamos".



Por ello, ha exigido más medidas de seguridad "que eviten episodios que se dan un día sí y otro también tanto en hospitales como en Atención Primaria"