El anuncio de un alcalde sevillano después de que un hacker pidiera dinero en su nombre: “Se lo voy a devolver”

Verse envuelto en una pesadilla, o pasar por un día “inolvidable” en el que sientes “impotencia”. Así define el alcalde de la localidad sevillana de Carmona, Juan Ávila, lo que ha vivido en las últimas horas.

Una historia que le puede ocurrir a cualquiera. Pero le ha ocurrido a él y a otros dos compañeros.

Aparentemente es un día normal. En el que en un momento dado alguien recibe un mensaje, de una persona cercana, que pasa por un momento de dificultad y le pide que le haga un bizum, que le ingrese algo de dinero, para salir del apuro...

Hasta ahí todo es rutinario, pero es que ese mensaje lo reciben de forma masiva, todos los contactos de esa persona, porque claro, el teléfono ha sido hackeado y el que está detrás de esos mensajes es un pirata...

El alcalde de Carmona ha contado que justo se encontraba en Madrid en el momento en que todo ocurrió. Se estaba haciendo unas pruebas médicas y a las 7:15 de la mañana recibió un “mensaje de un compañero que me dijo que introdujera unos códigos en whatsapp, algo que en principio me pareció normal, lo hice y le envié un pantallazo”.

Al salir de la consulta “el whatsapp no funcionaba y tampoco le di importancia, intenté restablecerlo y me decía que era necesario que pasaran diez horas para solicitar nuevos códigos”.

Tampoco entonces el alcalde fue consciente de que algo raro pasaba. El momento en que se dio cuenta fue cuando “me llama un amigo y me dice que si me había llegado el dinero que le había pedido, que me había hecho el bizum de 500 euros”.

Entonces fue cuando se encendieron todas las alarmas, y “sentí una gran impotencia porque era consciente de que estaba sufriendo una estafa” pero sin poder usar el whatsapp, sin poder enviar mensajes como listas de difusión, “no podía hacer nada con rapidez y en mi lista de contactos hay hasta 3.000 personas, así que ha sido muy complicado, porque el aviso solo se podía hacer mediante SMS”.

El mal ya estaba hecho y antes de poder avisar a las posibles víctimas, hay “once personas que yo sepa que pagaron distintas cantidades”.

El total del fraude puede ascender a los 7.000 euros y las aportaciones que se hicieron “por bizum no se pueden recuperar, pero yo se lo voy a devolver, porque me duele, las han hecho personas de buena fe, personas de mi pueblo, humildes, que no se lo pensaron, que llamaron a su madre, a su hermana, para reunir los 300 euros que creyeron que yo necesitaba”.

Los que sí podrán recuperarlo son los dos amigos que optaron por hacerle una transferencia, “ellos tienen dos días para reclamar al banco presentando la denuncia del fraude que ya está puesta y en manos de la guardia civil que lo investiga”. Los dos hicieron aportaciones cuantiosas, uno de 1.500 euros y el otro de 980 euros, según confirma el alcalde.

El alcalde fue recibiendo llamadas de personas que habían recibido sus “supuestos” mensajes, solicitando pequeñas cantidades de dinero. Algunos de sus contactos, de esta forma, no cayeron en la estafa y por eso saca una enseñanza que recomienda poner en práctica a cualquier persona: que no “cuesta nada" y hay que tener en cuenta que "es más importante llamar por teléfono y preguntar, que acceder corriendo a esa petición de dinero”.

Lo positivo que se lleva de esta pesadilla, dice Juan Ávila, que son “esas muestras de cariño de la gente, hasta dónde llega la lealtad de muchos vecinos, de personas muy humildes que le decían, ¿cómo no te íbamos a ayudar, si te hacía falta?”

Medidas de seguridad para evitar caer en estas estafas

Ante este tipo de situaciones, las autoridades recomiendan a la ciudadanía seguir las siguientes medidas de seguridad:

Verificar la identidad del remitente: Antes de responder a cualquier mensaje o llamada, asegúrese de que la persona que se comunica con usted es quien dice ser.

No compartir información personal: Evite proporcionar datos personales o financieros a través de canales no seguros.

Mantener actualizado el software: Instale las últimas actualizaciones de seguridad en todos sus dispositivos.

Utilizar contraseñas fuertes: Cree contraseñas únicas y complejas para cada cuenta en línea.