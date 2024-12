Alba Molina: "Sigo siendo una niña, doy gracias a Dios por seguir manteniendo ese espíritu"

Hoy nos hemos topado con ella en la antesala de nuestros estudios, ha venido a contarnos muchas cosas, pero su principal objetivo es darnos a conocer el nuevo disco con el que celebra sus venticinco años en la música.

Con ella se cumple el refrán de “De casta le viene al galgo”, hija de Lole y Manuel, sería extraño que Alba Molina no se hubiera dedicado a la música, son ya 25 años, un tiempo en el que Alba como todos, se ha curtido a nivel personal y profesional aunque dice “Sigo siendo una niña, doy gracias por seguir manteniendo ese espíritu pero obviamente con el freno de mano echao por la madurez” feliz por un tiempo de aprendizaje intenso y porque está disfrutando de lo vivído y de lo que viene “Desde la calma y desde la paz”.

Para celebrar su cuarto de siglo en la música, Alba Molina se ha rodeado de un gran plantel de artistas como Maite Martín, Vicente Amigo, Rafael Riqueni, Silvia Pérez Cruz o Alejandro Sanz entre otros.

Satisfecha por el camino recorrido que ha llevado en la grabación de este disco que ella misma ha sufragado de su bolsillo, lo que más satisfacción le produce es haber llamado a los artistas que han participado en él y que todos dijesen que sí “Ese para mí es el regalo y el éxito”.

Cope Sevilla Alba Molina en Cope Sevilla

El album se ha cocido lento, como se cuecen los buenos guisos y el resultado es un trabajo repleto de canciones rotundas, canciones de siempre... “He elegido canciones que son maravillosas y que ahora no se hacen, no se componen y he llamado a la persona que creo que debía cantarla o tocarla conmigo" afirma la artista, en el caso de 'El sitio de mi recreo' Alba declara que está "flipando" con el resultado “Y me sigue sorprendiendo porque es una canción que está tan bien hecha...”.

Grandes éxitos se han incluido en este album “Las canciones que tanto me gustan” en palabras de la propia artista, exitos como 'Por la boca muere el pez' 'Quizás' 'El sitio de mi recreo' que es la que promociona en este momento, “Summertime”, “Dicen' 'No puedo quitar mis ojos de tí' y un largo etc que están haciendo las delicias de todos los que apreciamos la buena música con ese punto que Alba Molina da a todo lo que toca y que merece una gira más pronto que tarde “Estamos en ello, estamos preparando gira y presentaciones y espero compartir con los artistas que colaboran en algún momento”.

La despedimos con la ilusión que nos ha contagiado por un hijo parido con mimo y esmero, un hijo atesorado como se atesora en el vientre de una madre y que ahora rueda por el mundo.