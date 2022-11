La academia de idiomas Walton Palmer logra entregar más de 400 títulos oficiales de Cambridge

Sevilla, 4 de noviembre. Los padres y alumnos que han elegido las academias de Walton Palmer para estudiar inglés están de enhorabuena. Y es que el pasado 28 de octubre de 2022, Walton Palmer entregó a más de 400 alumnos los títulos oficiales de Cambridge, desde Starters hasta Advanced. Un extraordinario número que avala el buen hacer de estos profesores y gestores, que han logrado convertir a esta cadena de centros en una de las más valoradas a nivel nacional.

Tras la pandemia, la academia ha vuelto a convocar a sus alumnos para la entrega de los títulos con un éxito de público, y los datos vuelven a poner de manifiesto los excelentes resultados. En el acto, los propios alumnos tuvieron la oportunidad de contar sus experiencias en inglés durante la recogida de los títulos, para sorpresa incluso de sus padres y madres, que pudieron ser testigos de progresos en las habilidades en la expresión y comunicativas de sus hijos que desconocían.

La ceremonia se convirtió en un evento entrañable, salpicado por las anécdotas de los estudiantes que, como hemos mencionado anteriormente, contaban en primera persona su experiencia.

Carlos Garrudo, también docente de Walton Palmer, dedicó una emotiva canción ("I Wanna Be Like You" -"Quiero Ser Como Tú"-) a los alumnos, con un mensaje clave: el deseo de los más pequeños de imitar a los padres, hermanos y profesores, y llegar a ser como ellos.

En palabras de Eva María Sanchez Garrido, Directora y fundadora de Walton Palmer, “queremos agradecer a los alumnos y padres la confianza que han depositado en nuestras academias. Este acto es inolvidable para todos y viene a culminar el esfuerzo y la dedicación de alumnos y profesores. El éxito de nuestras academias es el boca a boca. No hay mejor recompensa que el hecho de que te recomienden, porque significa que la experiencia de quien ha estado con nosotros ha sido extraordinaria”

Situadas en el Aljarafe sevillano, las academias de Walton Palmer atesoran una enorme trayectoria desde que iniciaron su aventura en 1998. Actualmente cuentan con tres centros modernos y digitalizados en constante evolución.

Para más información:

web: https://www.waltonpalmer.com/

Video corporativo: https://www.youtube.com/watch?v=Vv78Lbqb7dM





