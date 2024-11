Una sevillana en Noruega alucina por lo que puede comprar en el supermercado: "Lo venden como chorizos"

Carmen, una sevillana que acaba de llegar a Tromsø, Noruega, se ha vuelto viral en TikTok al compartir sus sorprendentes primeras impresiones sobre la ciudad, ubicada en el Círculo Polar Ártico. En un video que ya ha cautivado a miles de personas, Carmen destaca las diferencias más notables con su ciudad natal, Sevilla, desde el clima extremadamente frío hasta la peculiaridad de lo que se puede comprar en los supermercados locales.

Lo primero que la impactó al llegar fue, sin duda, el frío intenso. "Hace un frío horrible, no solo el frío, sino también la nieve, todo está nevado y congelado", cuenta Carmen, mientras explica cómo la luz solar en Tromsø es muy limitada durante ciertas épocas del año, con solo unas pocas horas de sol al día.

A pesar de estos retos climáticos, Carmen parece haber encontrado algo único en la relación entre la naturaleza y la vida urbana. "La naturaleza está súper cerca de la civilización", relata, describiendo cómo se pueden ver montañas nevadas y el mar justo al lado de un centro comercial.

Alamy Stock Photo Puesto en el mercado de pescado de Bergen, Noruega, donde se vende carne de reno, ballena y alce

Pero lo que realmente sorprendió a Carmen fue la carne de ballena que encontró en el supermercado. Con una mezcla de incredulidad y asombro, Carmen graba el momento en que muestra los paquetes de carne de ballena, comparándolos con chorizos.

Una sevillana en Noruega alucina

"No me lo creo, carne de ballena, como si fueran chorizos. Y este de aquí, carne de reino. Esto va en serio", dice, sorprendida por lo insólito de la oferta, algo que claramente no encontraría en los estantes de los supermercados en Sevilla.

Además de la carne exótica, Carmen también destacó algunos detalles curiosos de la ciudad, como el hecho de que los taxis en Tromsø son azules, un contraste divertido para ella, acostumbrada a ver taxis de colores más comunes. Y es que, según cuenta, Tromsø parece ser una ciudad donde lo inesperado es la norma.

En su video, Carmen no solo comparte la diferencia de costumbres y cultura, sino que también refleja la fascinación de un turista que se siente completamente fuera de su zona de confort, pero al mismo tiempo maravilla por todo lo nuevo que le rodea. Lo que para ella son sorpresas divertidas o incluso raras, como la carne de ballena, son en realidad tradiciones muy arraigadas en Noruega.

Alamy Stock Photo Reflejo del arco iris en Tromso, Noruega

El video de Carmen ha dejado claro que, aunque los contrastes entre la vida en Sevilla y Tromsø son evidentes, las sorpresas y el aprendizaje que surgen cuando se viaja a lugares tan diferentes son infinitas. Y aunque la carne de ballena no sea algo que todos estén dispuestos a probar, Carmen se ha ganado el corazón de sus seguidores por su frescura y humor al compartir su experiencia.