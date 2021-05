Grupo R Queraltó revoluciona las devoluciones on line con una iniciativa solidaria y eficiente

Rolando.digital, startup fundada por Grupo R. Queraltó, empresa ecommerce de suministros de ayudas técnicas, material médico y productos para la salud, suma una nueva funcionalidad a su ya potente software de gestión integral para e-commerce.

Esta nueva e innovadora funcionalidad soluciona uno de los grandes problemas de todos los e-commerce, la logística inversa. Para ello, Grupo R Queraltó, en colaboración con diferentes entidades benéficas, donará los artículos que los clientes devuelvan sin usar directamente a las entidades y ONG'S colaboradoras de este novedoso proyecto.

Esto no sólo permitirá ayudar a las personas que más lo necesiten, si no que también contribuirá de una forma directa a la reducción de la huella de carbono, ya que los productos no regresarán a los almacenes de origen, si no que se donarán a las entidades locales del destinatario.

Con esta gran iniciativa que ROLANDO.DIGITAL realiza de forma completamente automática no sólo ayudará a las familias que más lo necesiten, si no que los e-commerce que instalen este software obtendrán una reducción de costes en toda su gestión.

Rolando.Digital es una solución única y modular, que integra todas la necesidades de un Ecommerce aumentando su rentabilidad y mejorando considerablemente la experiencia de cliente.

Rolando.Digital permite en una única solución, mejorar la rentabilidad de los procesos logísticos, gestionar de forma eficiente los pedidos y devoluciones, gestionar un único catálogo para todos tus canales o marketplaces y disponer de infinitos KPI, informes y gráficas, entre otras muchas funcionalidades. Para conocer con más detalle entra en www.rolando.digital

Rolando ha sido la solución más votada entre todos los Ecommerce participantes en la VII Edición de eForum, Foro Nacional de Dirigentes de eCommerce y Marketing Digital, obteniendo el Primer Premio eAwards21 de Oro como la Mejor Solución eCommerce.

Por su parte, Grupo R Queraltó resultó nominada en la categoría Pyme Eficiencia Energética y Sostenibilidad en los premios CEPYME 2020 (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa), gracias a Rolando.digital. Esta solución digital mejora la eficiencia de todos los procesos y contribuye a la sostenibilidad medioambiental al introducir cambios importantes en el desarrollo del modelo de negocio, como por ejemplo la reducción de packaging innecesario y de residuos, al calcular el empaquetado óptimo entre todas las cajas y combinaciones posibles.