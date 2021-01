Anciana vacunada por orden judicial

Se trata de una anciana que vive en un centro de mayores desde hace seis años y que en realidad no está incapacitada para decidir por sí misma porque no se ha llegado a promover el correspondiente procedimiento legal para ello.

El juez, tras recibir el informe del médico forense sobre la pertinencia de la vacunación contra el covid, y tras una petición de la Fiscalía en ese sentido , ha tomado la decisión de autorizar la aplicación de la vacuna a la mujer .

Esta decisión del magistrado se toma después de que su hijo se negase a otorgar el consentimiento, y en el dictamen recuerda que "no existe una obligación legal de vacunación" y argumenta que la "solución" a esta diatriba "debe ser examinada de forma predominante desde la óptica de la protección de la salud" de la anciana, aunque puntualiza que del informe forense "se deduce claramente que no se encuentra capacitada para adoptar de una forma válida y consciente cualquier tipo de decisión que afecta a su salud".

Asimismo,tras analizar las patologías que sufre la afectada, el juez también concluye que "no tiene capacidad para dar un consentimiento informado válido ni entender qué es lo más beneficioso para su salud".

El hijo, por su parte, fue informado de forma "pormenorizada" y "exhaustiva" por los servicios sanitarios de la residencia acerca de la necesidad de vacunar a su madre, aunque no otorgó su consentimiento y alegó que prefería esperar, al entender que "la vacuna no es del todo segura" y que "dada la rapidez con que se ha iniciado la vacunación, no se ha podido determinar la existencia de efectos adversos".

El juez reconoce que esos argumentos "son comprensibles y legítimos, propios de la génesis de una toma de decisión acerca de la vacunación de un familiar", pero entiende que "deben decaer frente al carácter seguro de la vacuna", que "cuenta con la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento".

Además, considera que "es mayor y más grave el riesgo de contraer la infección por coronavirus que la de padecer algún efecto secundario grave", y destaca en el auto que "Por su edad, su situación pluripatológica y su estancia en un centro de mayores, donde es un hecho notorio y público que se han dado altos índices de contagio y mortalidad por la covid-19", la vacuna es "la única alternativa eficaz para la adecuada protección de su vida", dice el juez.