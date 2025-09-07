COPE
Programación local en Andalucía

FIN DE SEMANA COPE ANDALUCÍA I 6 SEPT I 11:49H

La Junta de Andalucía continua pendiente de los últimos focos de gripe aviar detectados en la región. Además, COPE se adentra en el trabajo del INFOCA durante este periodo de riesgo extremo

12:20H | 20 AGOSTO 2025 | HERRERA EN COPE EN ANDALUCÍA
Laura García

05:00H | 7 SEP 2025 | BOLETÍN

