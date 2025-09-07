FIN DE SEMANA COPE ANDALUCÍA I 6 SEPT I 11:49H
La Junta de Andalucía continua pendiente de los últimos focos de gripe aviar detectados en la región. Además, COPE se adentra en el trabajo del INFOCA durante este periodo de riesgo extremo
Andalucía - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Temas relacionados
"La presidenta del Tribunal Supremo ha respondido, en abstracto, a lo que dijo Pedro Sánchez sobre los jueces que hacen política"
Ángel Expósito
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h