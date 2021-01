Vicky Martín Berrocal desvela los planes de futuro con su novio Joao Viegas: "Se aproximan cambios"

Vicky Martín Berrocal es feliz con su nueva vida. La diseñadora sevillana así lo ha expresado en numerosas ocasiones en privado y públicamente, además, salta a la vista que está atravesando uno de los mejores momentos de su vida. La sevillana ha encontrado el amor con el empresario sevillano Joao Viegas Soares.

Para Vicky, su relación con el portugués es un auténtico regalo del cielo. Así lo ha expresado ella misma, quien ha asegurado estar viviendo una auténtica luna de miel desde que se conocieron. Recientemente, con motivo de un aniversario muy especial para la pareja, que lleva dos años de relación, la sevillana publicaba en Instagram unas palabras que ponían de nuevo en valor la relación que están viviendo.

"EL MÁS SENSIBLE, EL MÁS CANALLA... EL MEJOR"

La diseñadora escribía entonces: "Coincidencias de la vida, un día como hoy hace dos años, este hombre que ven aquí me dio la mano por primera vez y ahí mismo le reconocí. Siiii, él es el hombre con el que soñé toda una vida... Ese, el del corazón por delante, el más humano, el más leal, legal y señor... El más sensible, el más canalla, el más valiente... El mejor".

Con estas palabras , ponía de manifiesto que Joao Viegas es el hombre de su vida: "Que lujo el mío encontrarte. Gracias por enseñarme cómo se quiere cuando se quiere de verdad. Y como tú bien dices, la única manera de amar. Un regalo del cielo".

"ME ENCANTARÍA DAR EL PASO"

Vicky incluso ha reconocido en algunas ocasiones que le encantaría contraer matrimonio con el empresario, algo que no se había planteado desde su separación con Manuel Díaz "El Cordobés", el padre de su hija con quien contrajo matrimonio en la catedral de Sevilla y el padre de su única hija, Alba Díaz.

Ahora, la empresaria ha sido aún más rotunda con sus planes de futuro junto a su novio: "Me encantaría casarme. Y si me caso, no será firmar un papel y ya, será vestida de novia, de blanco... ¡La vida hay que celebrarla!". Así lo confesaba en el medio digital "Vanitatis".

"Sería la bomba. Pero, vamos a ver, eso te lo tienen que pedir. Hay mujeres que lo piden ellas, yo conozco varios casos, y me parece una cosa fantástica, pero yo soy muy tradicional para todo esto. Yo voy a esperar a que me lo pida, pero vamos en muy buen camino", y ha reconocido que este paso tan importante podría ser pronto: "Ese escaloncito al altar no tendría que estar muy lejos".

Además, Vicky ha publicado recientemente una fotografía con un mensaje que no ha pasado inadvertido: "Se aproximan cambios", ha dicho. Tal vez esos cambios tengan que ver con su próxima boda.

