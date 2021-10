El verdadero motivo por el que el control de precios del alquiler no funcionará: “Sería la primera vez”

"La nueva Ley de la Vivienda no funcionará". Así de tajantes se muestran expertos en el sector inmobiliario como Rosa Madrid, directora regional de Andalucía en CBRE, un referente en el sector inmobiliario a nivel mundial.

Desde el sector temen que ese control al precio del alquiler sea un fracaso. Se basan en que estamos ante una medida que ya “se ha probado en otros lugares como Cataluña, y no ha funcionado. Si funciona ahora, sería la primera vez".

Este "intervencionismo" en los precios de alquileres puede suponer la desaparición de una gran parte de la oferta disponible, por lo que el problema se agravaría, ya que ante la falta de oferta, los precios "podrían subir desorbitadamente". Este control de los precios afecta a las personas jurídicas con más de diez propiedades, en ningún caso a las personas físicas.

Los expertos aseguran además que en zonas como Cataluña, donde ya se han llevado a cabo este tipo de medidas, "se están promocionando prácticamente en exclusiva viviendas de lujo, ya que el resto de promociones ha desaparecido".

La Ley de la Vivienda que plantea el gobierno de Pedro Sánchez ha sido muy criticada en las redes sociales. Son muchos los usuarios que se han posicionado en contra de la decición del presidente del gobierno con sus socios de Podemos:

"Reguláis" el precio de.....¿Energía, Luz, Gas, etc?..¡¡Ah no, con esos no podéis!!! . Cómo buenos ladrones, hacéis leyes para enriqueceros y destruir a través de las mismas "de forma legal".Tendré las viviendas que quiera,y no alquilaré ni una. Suerte a los que busquen alquiler