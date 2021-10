Juan Marín afirma que Andalucía no aplicará la Ley de Vivienda

El consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (Cs), ha asegurado que la nueva ley nacional propuesta por PSOE y Unidas Podemos para acotar el precio máximo de la vivienda en alquiler en manos de grandes propietarios "no se va a aplicar" en Andalucía, tras considerarla como "muy intervencionista" y que "no es una buena noticia".

"Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que no se aplique", ha indicado Marín en declaraciones a los medios durante su visita la fábrica de Heineken en Sevilla, al tiempo que ha criticado que desde Cs se ha pedido "expresamente" el borrador de esta ley, pero que no la han recibido.

"Tenemos que enterarnos a través de los medios de una propuesta que es muy intervencionista y que no sabemos cómo va a influir en el mercado de la vivienda", ha lamentado el vicepresidente.

Asimismo, ha indicado que "cualquier ayuda al alquiler" el partido naranja "la va a aplaudir", pero cree que "lo que hay que hacer es construir viviendas sociales para que realmente los jóvenes puedan acceder a ese mercado porque a todos nos gusta tener nuestra casa".

Independientemente de la normativa, "no se va a aplicar"

Marín ha apuntado que "ya existen precedentes" de esta ley en Andalucía cuando la exconsejera de vivienda, Elena Cortés (IU), hizo "un modelo similar" y que el Tribunal Constitucional "ya tumbó". "Hay una invasión de una serie de derechos, como es la propiedad privada", ha señalado.

Por este motivo, ha asegurado que existe "un antecedente de esta ley" por lo que, "independientemente de que aún no se conozca" la normativa, "no se va a aplicar" en la región. Asimismo, Marín ha criticado que "no se ha tenido en consideración" la opinión de juristas "que podrían alertar de cómo los tribunales de justicia se van a ver sobrepasados por la cantidad de pleitos que se pondrían en marcha en nuestro país".

Por último, el vicepresidente ha tachado a esta ley de "una salida a la desesperada" del Gobierno, "que está en manos de los más radicales de izquierda de nuestro país" porque "necesita sacar unos presupuestos en vez de hablar de cosas sensatas con los partidos constitucionalistas".

"Esa huida del Gobierno de España no le interesa ni a los andaluces ni a los españoles", ha concluido.