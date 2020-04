Trucos para convertir tu terraza en un oasis durante el confinamiento

En estos tiempos de confinamiento, se ha convertido en el espacio más liberador de la casa. Con la llegada del buen tiempo, podemos acondicionarlo y transformarlo en ese oasis de calma y tranquilidad tan deseado. Un espacio perfecto para acabar el día o empezar la mañana con un buen desayuno. Para disfrutar de tu terraza como nunca, te proponemos algunos trucos con los que convertirás tu terraza en el rincón favorito de la casa. (Por muy pequeña que sea)

El espacio nunca fue un problema. Si dispones de un pequeño balcón, también puedes aprovecharlo al máximo. En este caso, te recomendamos que hagas de ella una extensión de tu salón. Y no hablamos de obras. Podrás conseguir ese efecto visual, creando una continuidad con la decoración. Puedes sacar algunos cojines del sofá, o poner unos con la misma gama de color. Ve más allá y lleva a la terraza alguno de los cuadros que tienes en el interior. Así eliminarás las barreras visuales. Si tu terraza es pequeña, elige muebles plegables y de materiales ligeros como el hierro.

Convierte las plantas en protagonistas. De esta forma, transformarás ese rincón en un coqueto espacio. Apuesta por aquellas que sean resistentes al sol y al calor. No olvides preguntar a tu florista cuáles son las que mejor se adaptan a tu terraza en función de la luz. Puedes poner un pequeño limonero o naranjo. Otras propuestas son el aloe vera, los potos o los cactus. También te recomendamos que pongas alguna maceta con flores y hierbas aromáticas; como tomillo, romero u orégano. Como decoración, puedes optar por un jarrón con flores secas sobre la mesa. El color está garantizado.

Transforma ese muro. Convierte esa pared donde apoyabas las bicicletas o los botes de pintura. Si quieres que tu terraza sea un verdadero remanso de paz, tienes que deshacerte de todos esos trastos que lo han convertido durante todo el invierno en un enorme trastero. Una vez que los hayas tirado o recolocado, céntrate en la pared de tu balcón. Puedes pintarla de azul turquesa. De esta forma será un espacio más fresco. Otra propuesta muy sencilla y económica es pintar un palet y colocar macetas o una enredadera sobre él. Convertirás tu terraza en un auténtico jardín. Si tienes espacio, cuelga un sillón del techo. No querrás ir a ningún otro lugar.

Dale vida al suelo. No lo dejes desnudo. Coloca algunos cojines grandes o un puf donde sentarte. De esta forma, no solo vestirás el suelo. Esta opción resulta muy cómoda si optamos por leer en la terraza o practicar meditación. Para darle más vida al suelo, elige una alfombra, madera o un césped artificial. También puedes distribuir algún farol con velas. Al caer la noche, tendrás la iluminación deseada. Si optas por colocar alguna vela, ten en cuenta que no puede darle el sol durante el día o terminará derritiéndose.

La iluminación es clave . No debes dejar nada al azar, y mucho menos la luz. No abuses del exceso de luz, huye de los tonos fríos y apuesta por una iluminación cálida que podrás completar colocando algún punto de luz como un farolillo colgado en el techo. Te recomendamos usar las bombillas LED, ya que consumen menos y soportan altas temperaturas. Otra apuesta segura son las guirnaldas. Las encontrarás de diferentes tamaños y colores. Resultan perfectas para darle a nuestra terraza en un ambiente muy acogedor y cálido. Las cenas terminarán siendo eternas en este nuevo balcón.

¿Cómo convertirlo en un espacio íntimo? Si vives en la ciudad, la falta de intimidad se convierte muchas veces en un problema y finalmente terminamos entrando en casa y cerrando la ventana. Si necesitas alejarte de las miradas más indiscretas, te contamos cómo conseguirlo. Coloca un cañizo de bambú o mimbre. También puedes elegir una celosía. Si vives en un bajo o en un primero y las miradas vienen de los pisos superiores, no te preocupes. Puedes colocar una sombrilla que además de quitarte el sol en las tardes de verano, te dará aun más intimidad. Tanto es así que hasta podrás echarte la siesta sin que los vecinos te vean. Ni te miren.

Noticias relacionadas:

Todo lo que debes saber para lucir el bronceado perfecto

Sportislive, la solución gratis de entretenimiento para los más pequeños durante el confinamiento.

Estos son los tres planes en familia para disfrutar durante la prórroga del confinamiento