Todo lo que debes saber para lucir el bronceado perfecto

¿Quieres un bronceado duradero? ¿Cuando tomas el sol la primera vez del año siempre te acabas quemando? Sigue estos trucos y tu piel lucirá bronceada, hidratada y radiante.

Come zanahorias . Sí. No es un mito. La alimentación es uno de los factores que más influye cuando decidimos ponernos al sol. Hay productos como los albaricoques, los caquis, las espinacas, el brócoli, la naranja y por supuesto la zanahoria, que te ayudan a subir los niveles de melanina. Si te olvidas cuáles son a la hora de hacer la compra, piensa en alimentos de color naranja, como la calabaza. Acertarás seguro porque su alto nivel en carotenos te ayudará a conseguir el tono de piel que buscas. Para que el bronceado nos dure hasta bien entrado el invierno, apuesta por frutas y verduras como los tomates o el melón. Te ayudarán a mantener el color de tu piel deseado durante más tiempo.

Autobronceadores naturales . No importa si no tienes una terraza o un jardín donde tumbarte al sol. Ahora existe una amplia variedad de autobronceadores naturales que consiguen un efecto uniforme y duradero. Si lo prefieres, también puedes elaborarlos en casa. Uno de los más fáciles de preparar es el de zanahoria, miel y aceite de oliva. Corta la zanahoria en dados y añádela al vaso junto a la miel y el aceite de oliva. Obtendrás una pasta que debes guardar entre 5 y 7 días en un lugar oscuro y frío. Una vez transcurrido ese tiempo, puedes utilizarla como autobronceador. Es cierto que las cremas que compras dan resultados más rápidos, pero esta es 100% natural y además te dejará la piel muy suave.

Mantén tu piel hidratada . No solo por fuera, hidrátala también por dentro. Bebe muchos líquidos y toma alimentos que contengan mucha agua, como frutas y verduras ricas en agua; como la sandía o el melón. Apuesta por el gazpacho; no engorda y te ayudará a mantener tu piel hidratada. Otra recomendación, no olvides ingerir 2 litros de agua al día. Es otra fórmula infalible para mantener tu piel en forma. Usa a diario crema hidratante o aceites, tanto por la mañana como por la noche y no te olvides de exfoliarla una vez a la semana. De esta forma, eliminarás las células muertas de tu piel y el bronceado será más duradero. Puedes comprar una de estas cremas exfoliares o prepararlas en casa. Uno de las más económicos y fáciles de elaborar es el exfoliante corporal de azúcar y limón. Echa 3 cucharadas de azúcar, el zumo de medio limón y 3 cucharadas de aceite de oliva. Lo mezclas todo y tendrás un exfoliarte 100% natural.

¿Tumbarse al sol sin crema? Jamás. Este es uno de los errores que más veces cometemos. Creemos que para ponernos morenos, lo más recomendable es tumbarnos vuelta y vuelta sin protección alguna. Usa siempre cremas con protección solar. Ya lo sabes, usa siempre crema protectora para bronceado, o bronceador que incluya factor de protección superior a 15. No olvides que las primeras veces que nos ponemos al sol, nuestra piel está más sensible y el peligro es mayor, por lo que el factor de protección debe ser más alto, de entre 30 y 50. La crema no impedirá que te broncees, es más, consigue que obtengas un bronceado más uniforme y duradero. También puedes tomar suplementos vitamínicos que cuidarán tu piel y conseguirán el tono deseado.

El aloe vera, un gran aliado . Muchas cremas bronceadoras lo incorporan. Tú puedes añadirlo a tu dieta antes de ponerte al sol. Resulta muy fácil. Solo tienes que coger una hoja y extraer el líquido viscoso que trae dentro. Retíralo con un cuchillo, prepara un zumo de frutas y añade el aloe vera. No te preocupes por el sabor, no lo notarás. Repite este ritual durante varias semanas. De esta forma, te broncearás más rápido ya que tu piel estará más hidratada, y por tanto, más preparada para recibir los rayos del sol. Para mantener el bronceado durante más tiempo, puedes recurrir también a este producto.

NOTICIAS RELACIONADAS:

Las increíbles propiedades que posee el calabacín y aún desconoces

Correr o caminar. Cuando conozcas sus beneficios solo querrás moverte